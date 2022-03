Adresse : Maison de Rousseau et de la littérature, Grand-Rue 40, 1204 Genève

La nature de la femme: comment penser la nature de la femme? Poser cette question, n’est-ce pas sombrer d’emblée dans un préjugé? N’y a-t-il pas plutôt des femmes qui déploient dans l’histoire des dispositions en fonction de rapports à ce qu’elles considèrent comme leur «naturel»?

Ici, le réel, l’imaginaire et le symbolique échangent leurs prérogatives pour le meilleur et pour le pire. On prête souvent à Rousseau une position réductrice. Ce n’est peut-être pas le cas: le livre V de l’Emile et le roman Julie ou la Nouvelle Héloïse ne doivent pas être considérés comme de simples documents, mais comme des constructions sophistiquées, susceptibles de nourrir des questionnements contemporains.

Gabrielle Radica

Philosophe et chercheuse aux universités de Lille et Lausanne, Gabrielle Radica est spécialiste de l’éthique à l’époque des Lumières. Elle a notamment publié L’histoire de la raison; anthropologie, morale et politique chez Rousseau (Honoré Champion, 2008). Ses recherches portent également sur la philosophie de la famille et son rapport à la philosophie sociale.

Francesca Serra

Professeure de littérature italienne à l’Université de Genève et vice-doyenne de la Faculté des Lettres. Francesca Serra est spécialiste de la littérature du 18e et du 20e siècle et s’est occupé en particulier de l’essor de la figure de la lectrice dans l’époque moderne et du rôle des images qui lient la beauté et la mort au féminin dans nos constructions culturelles et esthétiques.

Plus d’informations

En partenariat avec la Société Jean-Jacques Rousseau, dans le cadre des Sixièmes Journées suisses d’histoire (du 29 juin au 1er juillet 2022) sur le thème de la nature, à l’université de Genève.

Cet événement fait partie du Cycle «Rousseau et la Nature».