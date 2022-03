Adresse : Oxford, All Souls College et Maison française d'Oxford

La nature dans la cité : émotions et représentations



20, 21 et 22 avril 2022



Université d’Oxford









Mercredi 20 avril 2022



Old Library, All Souls College



Séance 1 – reconstruire la nature en ville



14h 30-17h



Jan SYNOWIECKI (EHESS)



La nature urbaine à Paris au XVIIIe siècle, un enjeu politique et environnemental



Bénédicte PERCHERON (Université Gustave Eiffel)



Les naturalistes français et la perception de la nature en ville au XIXe siècle



Juliette AZOULAI (Université Gustave Eiffel)



Les citadins à l’aquarium : le « musée vivant de la mer » au XIXe siècle



Pierre SCHOENTJES (Université de Gand)



Pierre Gascar : du mal urbain à la conscience écologique



18h-18h 30



Lecture de Pierre SENGES



***



Jeudi 21 avril 2022



Maison française d’Oxford



Séance 2 – sensibilités environnementales et modernisation des villes



9h-10h 30



Gisèle SÉGINGER (Université Gustave Eiffel)



Maxime Du Camp et Paris : nature et modernité



Nathalie MACHON (Muséum national d’Histoire naturelle de Paris)



La nature à Paris dans le projet du Baron Haussmann



Nacima BARON (Université Gustave Eiffel)



Embellissement des espaces ferroviaires et sensibilité environnementale (1920-2020)



11h-13 h



Visite du Oxford University Museum of Natural history et du Pitt Rivers Museum



Séance 3 – Paris naturaliste



14h 30-18h



Alexandre FRONDIZI (Université de Neuchâtel)



« Les avantages réunis de la ville et de la campagne » : la villa Poissonnière, 1836-1876



Carmen HUSTI (Université Gustave Eiffel)



Le rêve d’une nature féconde dans Paris d’Émile Zola



Lucie GOURNAY (Université Paris-Est Créteil)



Les traductions anglaises de l’œuvre de Zola : le lexique de la nature en ville



Francesca GUGLIELMI (Sorbonne Université)



Les jardins dans l’œuvre de Huysmans



***



Vendredi 22 avril 2022



Maison française d’Oxford



Séance 4 – Pensées politiques de la nature en ville



9 h-11 h



Christie MARGRAVE (Université d’East Anglia)



Enjeux de pouvoir : la nature urbaine des romancières du début du XIXe siècle



Azélie FAYOLLE (Université Gustave Eiffel)



La nature de la ville saint-simonienne



Claude RETAT (CNRS/Sorbonne Université)



Anarchisme, ville et retour à la nature au XIXe siècle



Patrick MATAGNE (Université de Poitiers)



L’eau dans « la grande ville industrielle » : la pensée écologique d’Élisée Reclus



Séance 5 – Utopie et contre-utopie



11h 15-13h



Claire BAREL-MOISAN (CNRS. École Normale Supérieure de Lyon)



Les cités futures : rêves d’harmonie entre ville et nature dans les fictions d’anticipation



Kevin PELLADEAUD (Université Grenoble Alpes)



De la cité chimique et industrielle : ambiguïtés du lien entre ville et nature dans la littérature d’anticipation à la Belle-Époque (1880-1914)



Bertrand MARQUER (Université de Strasbourg)



Ordonner la nature : l’asile psychiatrique comme cité idéale



Séance 6 – Ensauvager la ville ?



14h 30-16h 30



Émilie FRÉMOND (Sorbonne-Nouvelle)



Le surréalisme, à la ville comme à la campagne



Rémi GRISAL (Université Aix-Marseille)



Le monde agricole en ville : pratiques et représentations (Marseille au XIXe siècle)



Jonathan BARKATE (Université Gustave Eiffel)



De la mue animale à la mue auctoriale : l’homme et l’animal au cœur de la ville dans Gros-Câlin de Romain Gary



17h-17h 30



Lecture de Pierre SENGES







Programme Urbanature – Savoirs et cultures de la biodiversité urbaine (XIXe-XXIe siècle)



I-Site Future – Université Gustave Eiffel



en partenariat avec l’Université d’Oxford



Responsable du programme Urbanature : gisele.seginger@univ-eiffel.fr



Organisateurs : gisele.seginger@univ-eiffel.fr et catriona.seth@mod-langs.ox.ac.uk



Renseignements : benedicte.percheron@univ-eiffel.fr



Site internet : https://urbanature.hypotheses.org