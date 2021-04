Zoom

Le colloque international « La mobilité des plantes à travers le récit / Plant Mobility and Narrative » aura lieu du 13 au 15 mai.

Organisé conjointement par Stéphanie Posthumus, de l’Université McGill, et Rachel Bouvet, de l’Université du Québec à Montréal, en collaboration avec le Jardin botanique de Montréal, ce colloque examine les plantes à travers les récits en prenant appui sur des nouveaux paradigmes végétaux en science, philosophie, et écologie. La conception de la plante comme être vivant immobile (enraciné, sans mouvement) en opposition aux animaux qui, eux, sont mobiles, se trouve de plus en plus remise en question. Les études montrent que les plantes bougent grâce au vent, à l’eau, aux animaux, aux êtres humains, et que les racines elles-mêmes jouent un rôle dans la progression du végétal sur le sol. Or, l’observation du végétal se double généralement d’une mise en récit : que l’on pense aux anecdotes rapportées à propos de telle ou telle plante, aux récits de voyage ou de découverte, dans tous les cas le discours joue un rôle fondamental. Si elles sont parfois à l’origine du récit, les plantes mobilisent également les humains de multiples façons: depuis l’aube de l’humanité, elles les font bouger pour des raisons alimentaires, vestimentaires, thérapeutiques, commerciales, spirituelles, politiques, imaginaires, etc. C’est cet entrelacement entre le récit, la plante et la mobilité que nous interrogerons, à partir de trois axes explorant tour à tour l’archéologie de la notion de mobilité, sa dimension géographique et sa dimension littéraire et culturelle.

En raison de la pandémie, la totalité du colloque se tiendra virtuellement sur la plateforme Zoom. L’inscription se fera exclusivement par courriel. Vous pourrez nous écrire pour manifester votre intérêt à l’adresse suivante : imaginairebotanique@gmail.com. Nous vous ferons alors parvenir le lien pour participer à l’évènement.

Pour de plus amples renseignements sur le déroulement du colloque, pour consulter le programme détaillé, pour connaître les heures d’ouverture de l’exposition « Joyeuses empreintes botaniques » de l'artiste Sandrine de Borman, qui aura lieu au Pavillon japonais du Jardin botanique du 1er octobre au 1er novembre, ou pour vous visiter l’exposition virtuelle qui sera bientôt mise en ligne, veuillez visiter notre site internet à l’adresse suivante : imaginairebotanique.uqam.ca