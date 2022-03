Adresse : Université de Lille

Nous avons le plaisir d’annoncer la 21eme édition de l’université européenne d’été du réseau OFFRES (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européenne en Sciences humaines : https://offres.hypotheses.org/) qui se tiendra du 4 au 12 juillet à Lille, France, et qui portera sur le thème de la « mécompréhension productive » (argumentaire scientifique et programme des ateliers sur le site de l'organisation).



Comme lors des précédentes éditions, l'Université européenne d'été du réseau OFFRES prévoit des conférences plénières le matin et des ateliers thématiques l’après-midi, destinés à la formation à la recherche.



Les étudiant.e.s des niveaux master et doctorat sont invités à candidater à l'Université européenne d'été et s'inscrire aux ateliers thématiques via le formulaire en PJ. L'hébergement et les repas du midi sont pris en charge. Les étudiant.e.s qui auraient des difficultés pour financer leur transport peuvent prendre contact avec le comité d’organisation. la fiche de candidature à retourner complétée avant le 30 avril à l'adresse : offres.lille.2022@univ-lille.fr





Cette 21e édition est organisée par l'Université de Lille en partenariat avec Sorbonne Université. Elle est le fruit d'une coopération entre l'Institut Éric Weil, l'UMR 8163 « Savoirs, Textes, Langage », l'INSPE de Paris, l'UMR 8011 « Science, Normes, Démocratie », l'École Supérieure de Journalisme et l'Institut d'Études Politiques de Lille.



Résumé

La mécompréhension ne se réduit pas à l’incompréhension. Elle ne tient pas seulement à l’absence de sens : lorsqu’on comprend mal, on comprend quand même quelque chose. Pour cette raison, ce qu’on comprend quand on comprend mal ne peut être saisi sous le même régime que la compréhension « simple » du sens visé. En outre, l’expérience nous montre que, même dans ces cas « simples », notre saisie s’avère souvent partielle. La mécompréhension semble dès lors jouer un rôle constitutif de tout sens. Ne faudrait-il pas, par conséquent, dépasser le caractère négatif de la mécompréhension, comprise comme un défaut de compréhension, et la regarder autrement, c’est-à-dire comme une étape essentielle à toute saisie d’un sens ? Dans cette perspective, la 21e Université européenne d’été du réseau OFFRES propose de s’intéresser à la manière dont la mécompréhension produit du sens, en adoptant des approches disciplinaires variées : herméneutique, logique, sciences politiques, littérature, science du langage, psychologie sociale, anthropologie, etc.

Liste des ateliers

Atelier 1 : « Insinuations – lieux et stratégies de la parole dominée. Autour de la controverse Foucault/Derrida sur Cogito et folie et de ses reprises »



Atelier 2 : « Diversité, désaccord et démocratie »



Atelier 3 : « Détournements sémantiques. Démocratie et droits de l’homme en pandémie »



Atelier 4 : « Les mécompréhensions productives dans le cadre des relectures et réinterprétations des philosophies du passé, à partir de l’œuvre de Jacques Bouveresse »



Atelier 5 : « Se méprendre sur les actes d'autrui : mensonge, mécompréhension, moralisme »



Atelier 6 : « De la critique du productivisme jusqu’en littérature : sens de la production et production de sens. Lecture de La catacombe de Molussie de Günther Anders »



Le comité d'organisation : Patrice Canivez, Ophélie Desmons, Fatiha Iznasni, Clémence Sadaillan, Sequoya Yiaueki.





Adresse contact : offres.lille.2022@univ-lille.fr







Groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/3220604211597860/



Site du réseau OFFRES: https://offres.hypotheses.org/



Site de l'événement (bientôt disponible) http://collectif-mepro.univ-lille.fr/