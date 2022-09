La littérature taïwanaise : état des recherches et réception à l'étranger (Bordeaux & Paris)

Adresse : Bordeaux Montaigne et Inalco

La littérature taïwanaise, comme les études taïwanaises en général, prennent de plus en plus d’importance dans le champ scientifique hors de Taiwan, en France notamment. Ce colloque se propose de prendre la mesure des changements survenus dans ce domaine depuis le premier colloque organisé sur le même thème il y a dix-huit ans (2004), à un moment où la recherche n’en était alors qu’à ses balbutiements.



Deux films documentaires consacrés à des auteurs taïwanais et réalisés par la maison de production taïwanaise Fisfisa Media seront projetés au cours de la manifestation, en présence d'une productrice exécutive.

Voir Fabula le détail du programme…