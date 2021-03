En ligne

Le mardi 16 mars de 10h-12h

Le Professeur CHEN Jie interviendra sur le thème

« Le premier tiers du XVIIe siècle : vers une nouvelle ère du théâtre français »

Le premier tiers du XVIIe siècle marque le début d'une nouvelle ère pour le théâtre français dans deux sens. C'est d'abord la période où s’achève la conciliation des deux aspects du théâtre, à savoir la poésie - le mot "littérature" n'avait pas encore le sens moderne - et le spectacle. En effet, c'est durant les trois premières décennies du XVIIe siècle que les tragédies, les comédies, les tragi-comédies et les pastorales commencent à se substituer au vieux répertoire hérité du moyen âge pour dominer les scènes professionnelles en France. Les poètes travaillent pour et même avec les comédiens, chose inimaginable pour leurs prédécesseurs de la Renaissance qui se font une haute idée de la poésie. Pour l'histoire du théâtre professionnel à Paris, la période est tout aussi déterminante dans la mesure où l'on voit la sédentarisation d'une troupe qui obtient définitivement la faveur royale et l'attribution d'une salle prestigieuse à son usage exclusif.

