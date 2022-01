Le collectif Linguafranca organise une rencontre internationale intitulée

«La littérature à l’épreuve de sa transculturation » les vendredi 4 et samedi 5 février

Une trentaine d’écrivains et chercheurs aborderont des thèmes aussi divers que le passage du national au transnational dans un espace littéraire en crise, la traduction littéraire automatisée, la montée en puissance des festivals et des revues numériques dans la nouvelle chaîne de valeur…, Qu’est-ce que la beauté aujourd’hui ? Une attention spécial sera accordée à la littérature des Balkans dans le cadre du festival «cultures d’hivers» intitulé «Exaltants Balkans».

Parmi les invités notons : Arno Bertina, Sylvie Glissant, François Vitrani, Antoine Spire , Elitza Gueorguieva, Nina Zivancevic, Brankica Radic, Nedim Gursel, Jean-Philippe Domecq, Ubah Cristina Ali Farah, Pavel Hak, Jean-Yves Masson, Andréas Becker, Anne de Commines, Johan Faerber, Hafid Gafaiti, Linda Maria Baros, Jacobo Machover, Laura Toppan…

Un spectacle littéraire "Symphonie des voix du monde"réunira une quinzaine d’écrivains et de lecteurs. Un saxophone accompagnera le fil narratif de ces voix tissées qui peut prendre aussi la forme d’une danse. Synesthésie générale où le texte, l’image, et le mouvement deviennent symphonie singulière et plurielle. Cette rencontre est rendue possible grâce au soutien et à la collaboration de partenaires parmi lesquels la Ville des Lilas, Est ensemble, de l'Observatoire de la diversité culturelle et la Fondation Michalski,

Fondée en 2017, Linguafranca réunit un collectif d'une trentaine d'écrivains, de chercheurs et de traducteurs européens sensibles aux enjeux de la diversité culturelle et engagés dans la défense de la littérature transnationale.



Inscription et programme : info@linguafrancaonline.org



www.linguafrancaonline.org



