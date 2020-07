La liberté des sentiments et les ambivalences de la modernité, avec Eva Illouz et Ivan Jablonka (Paris)

IEA de Paris, 17 quai d'anjou, 75004 Paris

Discussion avec la sociologue Eva Illouz et l'historien Ivan Jablonka dans le cadre du

Festival Les Traversées du Marais

organisé par le réseau Marais Culture +

dont l'édition 2020 a pour thème l'Intimité.

Un dialogue sur les transformations de ce qu’il y a de plus intime chez les individus et ce qu’elles révèlent de phénomènes sociologiques plus larges. Dans le sillage de Max Weber, Anthony Giddens et Ulrich Beck, la conversation se propose de déchiffrer les dilemmes de l'individualisme contemporain au travers de l’évolution des émotions et des relations intimes.

Eva Illouz est sociologue, spécialisée dans la sociologie des sentiments et de la culture, directrice d'études à l’EHESS. Elle a publié récemment Les marchandises émotionnelles : l'authenticité au temps du capitalisme, Premier Parallèle, 2019, et La Fin de l'amour : Enquête sur un désarroi contemporain, Le Seuil, 2020.

Ivan Jablonka est historien et écrivain, professeur à l’université Paris 13. Il a notamment publié, au Seuil, Laëtitia ou la fin des hommes (prix littéraire du Monde, prix Médicis 2016) et Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités (2019).

L'IEA de Paris a rejoint les membres du réseau Marais Culture + au printemps 2020.

