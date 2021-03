Amiens et Villers-Cotterêts

Organisé par l'UPJV, le cycle de conférences "La langue française dans tous ses états" accompagnera durant toute l'année 2021 l'ouverture de la Cité Internationale de la Langue Française au château de Villers-Cotterêts.

Dans la lignée des 50 ans de la Francophonie, célébrés en 2020, l'UPJV continue de promouvoir la langue française. Format choisi : un cycle de conférences, à l'image des rendez-vous programmés lors du Cinquantenaire de l'UPJV et des 800 ans de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. À partir du 25 mars 2021, plusieurs intervenant.e.s se relaieront pour présenter leurs études, mettre en avant la richesse de la langue française, explorer l'œuvre de grands auteurs francophones.



"L’UPJV s’est résolument inscrite dans la valorisation de la recherche et la rencontre avec tous les publics sur des thématiques d’actualité. La langue française est bien, en effet, un sujet d’actualité dont témoigne entre autres la création d’une Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, lieu du célèbre édit de François Ier et sujet d'une première conférence, le 25 mars", révèle Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, vice-présidente déléguée aux relations internationales.



La langue française, éternel sujet de débats



" Les accents de France", "Jean de la Fontaine, un enchantement de paroles", "Les dimensions géopolitiques du français"… Au total, 8 conférences sont au programme du nouveau cycle de l'UPV. "Pendant plusieurs mois, des spécialistes de langue et de littérature françaises interviendront car la langue française aujourd’hui intéresse les Français. C'est très visible avec, notamment, les débats récurrents sur la réforme de l’orthographe, la question du traitement des langues régionales, Aya Nakamura la chanteuse de langue française la plus largement diffusée aujourd’hui dans le monde, « ambassadrice » pour les uns, « ennemie de la langue » pour les autres, continue Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, qui animera la conférence introductive du cycle.



"Chaque conférence sera proposée en distanciel, pour rassembler les linguistes, les spécialistes comme les curieux, conclut la professeure de littérature du 19e siècle. Et le cycle finira en apothéose, avec la remise par l'UPJV, en décembre 2021, d'un Doctorat Honoris causa à Louise Mushikiwabo, actuelle secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie."

