Genève

Découvrir à la fois La Jonction. poème de Martin Rueff, et le lieu qui l'inspire.

Le poème, salué par une critique unanime, compare la jonction de l'Arve et du Rhône à celle de deux amants :

"la commissure de deux beaux draps fluviaux, beige l'un, vert l'autre, qui se retrouvent, à plat, après s'être cherchés en dévalant, pour s'affaler, étalés, planes, nappes à la couture sans écume au fil de l'eau, sœeurs ou frères lovés, ou amants au creux du lit quand tu cherches à dormir contre moi." (Martin Rueff).

"La jonction y est à la fois mot-sésame; ouvroir poétique et géographie ceinte par l'Arve et le Rhône. Leurs eaux dérivantes confèrent au poème son tempo ininterrompu, presque emporté." (Maxime Maillard, Le Courrier).

"C'est aussi l'art romantique de susciter le(s) génie(s) d'un lieu. Ce qu'illustre particulièrement la prenante ballade nervalienne en prose (...) à travers l'histoire ancienne, moderne et post-moderne de la Pointe de la jonction." (Jean-Nicolas Clamanges, Poezibao).

Au Théâtre de Carouge, il y a un an, Ie public, conquis par le poème, en a suggéré une lecture sur place. Des rives du Rhône à celles de l'Arve, du Bâtiment des Forces motrices au pont de Sous-Terre, du bâtiment des Ressources Urbaines à la cheminée Nord de l'usine Kugler en passant par le chemin des Saules et la rue de la Truite, une succession de décors spectaculaires et de recoins secrets aux charmes peu connus...

Mercredi 2, vendredi 4, et dimanche 6 septembre 2020

(beau temps seulement ; en cas de pluie : report au même jour de la semaine suivante, mercredi 9, vendredi 11, dimanche 13 septembre)

Départ à 10h00 place des Volontaires (près de l'entrée du BFM). Fin vers 12h00 à la buvette de la Jonction (apéritif).

Promenade guidée par Maryelle Budry.

Lecture de La Jonction par Guillaume Chenevlère en présence de Martin Rueff.

Entrée libre (chapeau à la sortie).

Réservation obligatoire email: rene22@bluewin.ch (25 participants max./masque obligatoire).