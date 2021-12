Adresse : BNF, avenue de France, 75013 Paris

18 h 30 - 20 h

François-Mitterrand

Petit auditorium

Cet automne a paru à la fois en librairie et en version numérique la Grande Grammaire du français. Cette grammaire encyclopédique et inédite met à l’honneur la diversité des usages écrits et parlés et constitue un véritable état des lieux des pratiques « ordinaires » du français, depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Réunis autour des auteurs de l’ouvrage, Anne Abeillé et Danièle Godard, Antoine Gautier, Marin Fouqué et Eddy de Pretto témoignent de leur attachement au français à travers leurs pratiques artistiques. Après une série de performances, ils débattront avec le public.

En écho à cette rencontre, une sélection d’ouvrages du département Littérature et art et de la Réserve des livres rares de la BnF sera exposée dans le foyer de l’auditorium tels que le Traicté de la Grammaire Francoise de Robert Estienne (1569), les Nouvelles observations sur la langue française de Marguerite Buffet (1668) ou la Grammaire nationale par Messieurs Bescherelle et Litaix de gaux (1864).