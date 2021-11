Adresse : Paris

La géographie de Gautier. Mémoire et création



Colloque international

sous les auspices de la Société Théophile Gautier

Paris, 25-26 novembre 2021

Organisation Alain Guyot (Université de Lorraine/LIS) et Sarga Moussa (CNRS/THALIM)



Programme



Jeudi 26 novembre 2021

Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle, salle Claude Simon, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris



9h Accueil des intervenants

9h15 Introduction, par Alain Guyot et Sarga Moussa

9h30 Yvon Le Scanff (Université Sorbonne Nouvelle) : « Gautier en France : une géographie intervallaire »

10h30 Catherine Ménager (Université Sorbonne Nouvelle) : « Ambiguïté des stéréotypes culturels et géographiques dans le Voyage en Espagne de Gautier »

11h30 Agnès du Vachat (École Nationale Supérieure de Paysage, Versailles) : « Gautier en héritage : l'influence du Voyage en Espagne sur les géographes espagnols »

-----

14h Evguénia Timoshenkova (Ryerson University, Toronto) : « Théophile Gautier, “oiseau voyageur” ou l’œil cartographique de la description »

14h45 Ji Eun Hong (Sookmyung University, Corée du Sud) : « Mouvement et fixation : Théophile Gautier et l’Angleterre »

16h Tim Farrant (Pembroke College, Oxford) : « Londres vu par Gautier : un microcosme de la modernité urbaine et industrielle »

16h45 Véronique Magri (Université Côte d’Azur) : « Le toponyme, entre réel et fiction »



Vendredi 26 novembre 2021

Bibliothèque Seebacher, site des Grands Moulins, Université de Paris, 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris



9h30 Federica Locatelli (Université de la Vallée d’Aoste) : « La neige robuste “a seule l’éternité”. Théophile Gautier et la description du paysage russe et alpestre »

10h15 Michaël Vottero (Conservateur des monuments historiques de Bourgogne-Franche-Comté) : « Gautier et Valério, découvrir la Hongrie par le dessin et l’aquarelle »

11h15 Clara Debard (Université de Lorraine) : « Géographie et architecture magiques de la parole théâtrale : La Femme de Diomède, entre Paris et Pompéi »

12h Kirsten von Hagen (Université de Giessen) : « Raconter la catastrophe : Arria Marcella comme diorama entre cataclysme et reconstruction »

12h45 : Conclusion et fin des travaux