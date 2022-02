Le 16 février 2022 à 9h00 Beatrice Baglivo (doctorante en co-tutelle Université de Turin - Université Côte d'Azur) soutiendra, en hybride, sa thèse de doctorat intitulée La genèse de Kaputt de Curzio Malaparte: reportage, journal, récit.



Le jury sera composé de : Mme Maria Pia De Paulis (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), M. Stefano Giovannuzzi (Université de Pérouse, co-directeur), Mme Beatrice Manetti (Université de Turin), M. Emmanuel Mattiato, (Université Savoie Mont Blanc), Mme Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur, co-directrice), M. Gianni Turchetta (Université Statale de Milan).



Pré-rapporteurs: M. Andrea Gialloreto (Université de Chieti) et M. Emmanuel Mattiato( (Université Savoie Mont Blanc).

Résumé de la thèse



Composé et publié à la fin d’une décennie d’expérimentation narrative, Kaputt représente la première épreuve de la maturité artistique de Curzio Malaparte et, dans le panorama plus large du vingtième siècle, un trait d’union encore méconnu entre les expériences littéraires d’avant et d’après la guerre. À travers l’analyse des articles publiés dans La Stampa et dans le Corriere della Sera et des œuvres qui, à partir de la fin des années 1920, ont marqué significativement le parcours de l’écrivain – les recueils de nouvelles publiés entre 1931 et 1940, Le soleil est aveugle, La Volga naît en Europe – nous avons donc analysé l’évolution de l’écriture littéraire de Malaparte. Dans l’examen de la genèse de Kaputt, une place importante est consacrée au Journal secret de l’écrivain, conservé dans le fonds Malaparte de la Fondazione Biblioteca di via Senato de Milan, qui représente le véritable avant-texte de l’œuvre.



Pour obtenir le lien de connexion, merci d'adresser un mail à beatricebaglivo@gmail.com.