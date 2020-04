La fabrique de la gloire : héros et maudits de l'histoire

Laurent Avezou

PUF, Hors collection

Date de parution: 26/02/2020

Nombre de pages: 368

ISBN: 978-2-13-081847-2

Nous ne cessons d’honorer l’histoire : de célébration en commémoration, nous faisons mémoire des hauts faits, des aveuglements ou des avancées d’hommes et de femmes qui ont éclairé ou entaché son cours. Il se pourrait pourtant que la mémoire soit l’ennemie de l’histoire, qu’elle tisse sa propre trame, nourrisse ses légendes noires ou blanches, construise ses héros et ses maudits, sans souci de réalité ni de vérité. Laurent Avezou montre dans ce livre comment la mémoire collective se joue de la vérité historique, comment se font et se défont les gloires locales, nationales ou universelles. C’est une autre histoire qui se fait jour ici, une fabrique de la gloire, déroutante, implacable, et qui garde sa part d’énigme.

Sommaire

Introduction : Couples de légendes : la dialectique des héros

Première partie – Complémentarités

Chapitre premier. Henri IV-Sully

Chapitre II. Richelieu-Louis XIII

Chapitre III. Voltaire-Rousseau

Chapitre IV. Clemenceau-Jaurès

Chapitre V. Lénine-Staline

Deuxième partie – Antagonismes

Chapitre VI. Marc Antoine-Octave Auguste

Chapitre VII. Abélard-saint Bernard

Chapitre VIII. Isabeau de Bavière-Jeanne d’Arc

Chapitre IX. Louis XI-Louis XII

Chapitre X. Danton-Robespierre

Troisième partie – Vases communicants

Chapitre XI. Clovis-Vercingétorix

Chapitre XII. Toyotomi Hideyoshi-Tokugawa Ieyasu

Chapitre XIII. San Martín-Bolívar

Chapitre XIV. Mussolini-Hitler

Chapitre XV. Pétain-De Gaulle

Conclusion – Besoin d’incarnation et dépassement des contraires

Archiviste paléographe, docteur en histoire, Laurent Avezou est professeur de classes préparatoires au lycée Pierre-de-Fermat de Toulouse. Spécialiste du devenir historiographique et de la fortune posthume des figures de l’histoire de France, il poursuit ici une réflexion entamée dans Raconter la France : histoire d’une histoire (Armand Colin, 2008).