À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, la Maison Française d'Oxford organise un colloque international visant à mettre en valeur les arts, la littérature mais aussi les sciences, les techniques, le droit, le militaire, autant dans la constitution de la personnalité et la structure du pouvoir napoléonien, que dans son legs.



PROGRAMME (heure de Londres)



Jeudi 2 décembre 2021



13h30-13h45 : mot d’accueil des organisateurs



13h45-14h30. Key note de M. Broers (Lady Margaret Hall, U. Oxford) : « La civilisation napoléonienne : pour une géographie des mœurs européenne ».



1) Culture de l’écrit sous l’Empire.



14h30-14h55 : Maria Pia Donato (IHMC/ CNRS) : « Empires in a box. Archives and art looting under Napoleon ? ».

14h55-15h20 : Charles-Eloi Vial (BNF) : « Livres et pouvoir sous le Premier Empire ».

15h20-15h30 : discussion.

15h30-15h45 : pause.



2) Cultures de la scène.



15h45-16h10 : Tristan Alonge (U. La Réunion/ MFO) « L’Empereur et ses doubles : Napoléon lecteur de Cinna et Britannicus ».

16h10-16h35 : Katherine Astbury (U. Warwick) & Clare Siviter (U. Bristol), « Current research on theatre under Napoleon ».

16h35-17h00 : David Chaillou (U. Artois) : « Napoléon à l’Opéra : acteur et spectateur ».

17h00-17h15 : discussion.

17h15-17h30 : pause.



3) Cultures visuelles de l’Empire.



17h30-17h55 : Olivier Delouis (CNRS/ MFO) « Les musées de province sous le Consulat et le Premier Empire : une histoire administrative ».

18h00-19h00 : visite privée de l’exposition « From History painting to Steeve Bell’s cartoons. Parodies of Napoleonic art (1801-2019) » par Pascal Dupuy (U. Rouen), curator et en presence de Steve Bell (sur inscription).

19h00-20h15 : Wine & Cheese.





Vendredi 3 décembre 2021



4) Cultures du pouvoir, cultures de pouvoir.



9h-9h25 : Alan Forrest (U. York) « An empire at war: a new culture of violence? ».

9h25-9h50 : Aurélien Lignereux (IEP Grenoble), « L'Empire napoléonien à la recherche d'une culture d'empire ».

9h50-10h00 : discussion.

10h00 – 10h15 : pause.



5) Cultures d’opposition.



10h15-10h40 : Ambrogio Caiani (U. Kent), « Empire and Catholicism, an impossible compromise ».

10h40-11h05 : Mark Philp (U. Warwick), « What about Napoleon and radical politics in Britain 1815-1823 ».

11h05-11h15 : discussion.

11h15-11h30 : pause.



6) Cultures scientifiques et techniques.



11h30-11h55 : Pietro Corsi (Linacre, U. Oxford), « Empires of Science ».

11h55-12h20 : Laurent Brassart (U. Lille/MFO), « Une culture de l’innovation scientifique et technique ? L’exemple de la politique agricole impériale ».

12h20-12h30 : discussion.

12h30-13h30 : déjeuner.



7) Cultures de l’intime.



13h30-13h55. Andrew Counter (New College, U. Oxford), « Making Sex, Thinking Gender: Anglo-American Criticism on Napoleonic Gender Styles ».

13h55-14h20. Anne Verjus (CNRS / ENS Lyon), « Writing against patriarchy and living as a British prisoner of Napoleon : the life, the escape and the writings of James Henry Lawrence in 1808 ».

14h20-14h30 : discussion.

14h30-15h00 : conclusions.