Université Paris 8

Agnès Blesch soutiendra sa thèse de doctorat le vendredi 26 juin à 13h30.

La soutenance se fera par visioconférence.

Si vous souhaitez y assister, envoyez un mail à l'adresse suivante: lionel.ruffel@univ-paris8.fr

"La conférence comme performance : un point de vue littéraire"



Sous la direction de Lionel Ruffel



Jury composé de :

M. Gilles Bonnet, Professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon 3

M. Alain Vaillant, Professeur à l’Université Paris Nanterre

Mme Magali Nachtergael, Maîtresse de conférences à l’Université Paris 13

Mme Marie-Jeanne Zenetti, Maîtresse de conférences à l’Université Lyon 2

Mme Martine Créac’h, Professeure à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

M. Lionel Ruffel, Professeur à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis



L’expression « conférence-performance » rassemble depuis le début des années 2000 une variété de pratiques conférencières autour de l’idée qu’un discours critique et théorique peut être publié comme un geste artistique à part entière. Alors que la conférence-performance a surtout été étudiée par des spécialistes des arts visuels et des arts de la scène, on choisit d’aborder ce medium artistique à partir d’un point de vue littéraire. La conférence- performance, investie par certains écrivains contemporains, participe en effet de ce que l’on appelle la « littérature exposée », à savoir l’ensemble des expériences littéraires pensées en dehors de la seule lecture silencieuse d’un livre.

Étudier des conférences d’écrivains des XIXe et XXe siècles à l’aune du concept de « performance » permet par ailleurs de rendre ces dernières à leur origine énonciative et de les lire autrement que comme de simples textes théoriques. Un répertoire de postures conférencières, au croisement de l’analyse textuelle et de l’analyse sociologique, peut également être mis à jour. Interroger la conférence- performance au regard du champ littéraire éclaire ainsi sous un nouvel angle l’histoire de la conférence d’écrivain, augmente la généalogie des conférences-performances, mais aussi et surtout, reflète les grandes tendances de la littérature contemporaine en contribuant à redessiner les contours de ce qui caractérise habituellement l’expérience littéraire.



Mots-clés : conférence, performance, art contemporain, littérature exposée, recherche création