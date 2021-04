De Stefan Zweig à Martin Bodmer : la collection [in]visible

Exposition du 24 avril au 29 août 2021

Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse (Vaud)

Stefan Zweig (Vienne, 1881 – Petrópolis, 1942) n’est pas seulement l’auteur à succès d’Amok ou de Lettre d’une inconnue, il fut aussi un important collectionneur de manuscrits littéraires. Il a ainsi réuni dans un assortiment éclectique, qui reflète son intérêt marqué pour la diversité des littératures européennes, plusieurs centaines de textes autographes des auteurs qu’il admirait le plus : brouillons d’œuvres célèbres ou inédites, notes préparatoires, billets intimes ou encore manuscrits destinés à l’imprimeur, de la Renaissance jusqu’à ses contemporains. Cette galerie personnelle des « plus grands maîtres de tous les temps » – Goethe, Balzac, Rimbaud y croisent Racine, Casanova et Wilde – représentait également pour lui la possibilité de sonder les mystères de la création artistique, une quête constante au cours de sa vie mouvementée.

Contraint à l’exil par la menace du nazisme, Stefan Zweig choisit de se séparer de cet ensemble qu’il estimait « plus digne de [lui] survivre que [s]es propres œuvres » (Le monde d’hier, 1942) et engagea à cet effet le libraire viennois Heinrich Hinterberger, avec qui il en organisa la vente depuis Londres. La majeure partie de la collection fut alors recueillie par le bibliophile suisse Martin Bodmer (Zurich, 1899 – Genève, 1971), dont Zweig connaissait de réputation la déjà célèbre bibliothèque. Son unité caractéristique put ainsi être largement sauvegardée.

En rendant à nouveau visible une collection longtemps considérée disparue, l’exposition De Stefan Zweig à Martin Bodmer offre une occasion rare de voir quelques-unes des plus belles pages du patrimoine littéraire de la main même de leurs créateurs, et interroge ce qui pouvait rapprocher les deux collectionneurs dans leurs projets respectifs. En héritiers de Goethe, ils partageaient une conception « magique » du manuscrit autographe comme lieu d’évocation de « génies » à travers leurs traces écrites, mais aussi une vision humaniste de la Weltliteratur – ou littérature mondiale – comme horizon culturel face à la montée brutale des nationalismes.

Commissaire d’exposition invité

Marc Adam Kolakowski, collaborateur scientifique au Bodmer Lab, Université de Genève.

Fonds documentaire

Fondation Martin Bodmer, Cologny – Collections particulières

Horaires d’ouverture

Mardi à vendredi, de 14 h à 18 h

Samedi et dimanche, de 11 h à 18 h

Nota bene : les conditions d’accès à l’exposition étant susceptibles de varier en fonction de la situation sanitaire, nous vous remercions de bien vouloir consulter les dernières mises à jour sur notre site internet avant votre visite.

Entrée

CHF 5.– (plein tarif)

CHF 3.– (étudiants, groupes, retraités, chômeurs, AI)

Gratuit pour les moins de 18 ans et les habitants de Montricher

Entrée gratuite chaque premier dimanche du mois

