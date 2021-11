La célébration des Illustres en Europe (1580-1750) : vers un nouveau paradigme ?

Colloque organisé conjointement par l’Université de Lausanne (Section d’Histoire de l’art) et par l’Université de Bourgogne (LIR3S CNRS UMR 7366) avec le concours de la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO).

Le colloque se propose d’explorer une partie des productions biographiques d’une période usqu’alors peu étudiée sous cet angle. Les deux journées ont pour objectif de mieux comprendre comment se transformèrent, entre 1580 et 1750, les modes de célébration de la gloire des illustres, tant par l’écrit que par l’image, en tenant compte de l’ensemble des médiums que constituent le livre, l’estampe, la peinture, la sculpture ou encore la médaille.

Jeudi 25 novembre

09:15 Accueil

09:30 Introduction Antoine Gallay, Carla Julie, Matthieu Lett

NOUVEAUX ILLUSTRES

Président de séance : Matthieu Lett

10:00 Gabriel-Michel de La Rochemaillet, Jean Le Clerc et Les pourtraicts de plusieurs hommes illustres qui ont flory en France depuis l’an 1500 Rémi Jimenes (Université de Tours) et Estelle Leutrat (Université Rennes 2)

10:45 Pause

11:00 Les “femmes illustres” : représentations littéraires et culturelles au Portugal (XVIe - XVIIIe siècles) Paula Almeida Mendes (CITCEM – Université de Porto)

11:45 How did images make modern authors illustrious ? Malcolm Baker (University of California, Riverside)

NOUVEAUX RÉGIMES DE CÉLÉBRATION

Président de séance : Frédéric Tinguely

14:00 En être, ou pas. Conversions, redéfinitions et exclusions de l’économie des grandeurs dans les recueils protestants d’hommes illustres (XVIe - XVIIe siècles) Marion Deschamp (Université de Lorraine)

14:45 Le monde du spectacle dans les portraits en mode parisiens (1690-1710) : à propos de la célébration gravée de quelques noms de la Comédie-Française et de l’Opéra Pascale Cugy (Université Rennes 2)

15:30 Pause 15:45 A faceless gallery of illustrious scientists and artists ? Sébastien Leclerc’s orchestration of an institutional utopia Sophie-Luise Mävers (Universität zu Köln) 16:30 Recueillir les bons mots des « personnes illustres » dans la France moderne : pratiques de compilation et célébration de l’esprit des grands hommes (1680-1750) François Lavie (Université Paris 8)

Vendredi 26 novembre

DESSEINS POLITIQUES

Président de séance : Laurence Giavarini

09:30 La Gallerie des femmes fortes : de la collection historiographique au miroir politique Stanis Perez (Maison des sciences de l’homme Paris-Nord)

10:15 De la célébration des Grands à celle des Lorrains : les œuvres de Dom Calmet (1672- 1757) au gré des évolutions de la France de la première moitié du XVIIIe siècle Margaux Prugnier (Université Paris Nanterre)

11:00 Pause 11:15 Thomas Birch’s Heads of Illustrious Persons (1743-1751). Collecting Art, Collecting National Histories Craig Hanson (Calvin University, Grand Rapids)

DE LA COLLECTION À LA CÉLÉBRATION

Président de séance : Antoine Gallay

13:30 Regard d’un illustre sur ses pairs : l’Armamentarium Heroicum, de la collection d’armures au théâtre de papier Clarisse Evrard (Université de Lille)

14:15 Curieux d'estampes et Illustres dans la France du XVIIe siècle : autour de Michel de Marolles Carla Julie (Université de Lausanne – Université de Bourgogne)

15:00 Pause

15:15 Choisir les Illustres : Michel Bégon et le projet biographique Maxime Martignon (Université Paris Nanterre)

16:00 Conclusion Christian Michel (Université de Lausanne)

Organisation

Antoine Gallay (Université de Tel Aviv – The Cohn Institute)

Carla Julie (Université de Lausanne – Université de Bourgogne)

Matthieu Lett (Université de Bourgogne – LIR3S)

Comité scientifique

Jan Blanc, professeur d’histoire de l’art de la période moderne (Université de Genève)

Estelle Doudet, professeure de littérature française (Université de Lausanne)

Laurence Giavarini, maîtresse de conférences HDR en littérature des XVIe et XVIIe siècles (Université de Bourgogne – LIR3S)

Christian Michel, professeur d’histoire de l’art de la période moderne (Université de Lausanne)

Frédéric Tinguely, professeur de littérature française (Université de Genève)