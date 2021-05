Université de Perpignan & Université de Sacré Coeur à Milan

L'atelier de recherche en écopoétique, écocritique et écoanthropologie de l'UPVD vous convie à une Journée d'Etude sur le thème "La Biodiversité: enjeux littéraires, stylistiques, historiques."

Cette JE est coorganisée par l'Université du Sacré Cœur à Milan et notre atelier OIKOS, à l'UPVD, dans la cadre d'un partenariat franco-italien initié par Davide Vago, in Italie. Elle se tiendra le 15 juin, de 9h00 à 18h00, en présentiel et en distanciel.

Vous trouverez l'affiche, le programme et les détails pratiques en suivant le lien ci-contre: https://ecopoetique.hypotheses.org/6190.

Si vous souhaitez assister à cette journée en présentiel à l'UPVD, cela est possible dans la limite des places disponibles. Pour suivre en présentiel à Milan, ou bien en distanciel par TEAMS, merci d' écrire à: info.biodiversite@unicatt.it

Erratum à prendre en compte pour le programme:

La Première Partie de la journée sera modérée par Davide Vago.