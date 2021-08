Musée d'Yverdon (Suisse VD)

La bibliothèque des Lumières: cycle de conférences au Musée d'Yverdon

Héritier de l’esprit qui anime l’Encyclopédie d’Yverdon (1770-1780) et son promoteur Bartolomeo De Felice, le Musée d’Yverdon et région propose dès l’automne 2021 un cycle de conférences-discussions consacrées à l’actualité éditoriale et muséographique autour de la Suisse des Lumières.

Les conférences sont gratuites et suivie d’une verrée.

Horaire: 17h-18h30 — Retransmission en direct sur le web musee-yverdon-region.ch

Programme

9 septembre / Noémie Etienne, Claire Brizon (UNIBE)

A propos du livre et de l’exposition Une Suisse exotique ? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières (Palais de Rumine / Diaphanes, 2020). Discussion avec Fabrice Brandli (UNIGE). → Plus d’informations



14 octobre / Patricia Brand (Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains)

A propos du livre Expériences du tirage au sort en Suisse et en Europe (XVIe-XXIe) à partir du rôle du tirage au sort dans les pratiques électorales au XVIIIe siècle (Bibliothèque Am Guisanplatz, 2018). Discussion avec Vincent Fontana (MY). → Plus d’informations



4 novembre / Michel Porret, Olinda Testori (UNIGE)

A propos du livre Frankenstein, le démiurge des Lumières (Georg, 2020). Discussion avec Vincent Fontana (MY)

En collaboration avec la Maison d’Ailleurs, dès 18h30, CHF 25.-. Visite commentée de l’exposition Je est un monstre par Marc Atallah, projection du film The Curse of Frankenstein (T. Fisher, 1954) présenté par Michel Porret et buffet dinatoire. → Plus d’informations



3 décembre / Vincent Denis (Paris I Panthéon-Sorbonne)

A propos du livre et de l’exposition La police des Lumières (Archives nationales / Gallimard, 2020). Discussion avec Marco Cicchini (UNIGE). → Plus d’informations

*

Comité scientifique

Vincent Fontana (dir.), directeur du Musée d’Yverdon et région

Fabrice Brandli, chargé de cours UNIGE, membres de l’équipe DAMOCLES UNIGE

Léonard Burnand, doyen de la Faculté des Lettres (UNIL), prof. d’histoire moderne, directeur Institut Benjamin Constant

Marco Cicchini, chercheur senior FNS, membres de l’équipe DAMOCLES UNIGE

Sébastien Farré, Maison de l’histoire (UNIGE) et co-directeur du Festival Histoire et Cité

Béatrice Lovis, chargée de recherches (UNIL) et coordinatrice de Lumières.Lausanne

Juliette Reid, directrice adjointe de la Bibliothèque publique et scolaire Y-l-B et responsable du Fonds ancien

Corinne Sandoz, conservatrice des collections du Musée d’Yverdon et région

Nathalie Vuillemin, prof. de littérature du XVIIIe sècle (UNINE)