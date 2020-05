En ligne

La Belle Époque a-t-elle été virale ?

Circulation, diffusion, reproduction des images et des textes dans les périodiques

au tournant du siècle (1870-1930)

Colloque en visioconférence ouvert à tous – 25 juin 2020

La fin du XIXe siècle peut être considérée comme l’achèvement d’un ensemble de processus de systématisation et de rationalisation des techniques de production et de diffusion de l’imprimé : au niveau technique, la mise au point des procédés de reproduction photomécanique rendant possible la reproduction à faible coût et sans perte d’information des images et des textes ; au niveau rhétorique, le journalisme valorise des formes simples, directes, qui augmentent l’efficacité communicationnelle.

Ces processus donnent naissance à des pratiques de réappropriation et de rediffusion des images et des textes à une échelle massive à travers la presse. On retrouve les mêmes récits, les mêmes illustrations, dispersées dans des périodiques et des ouvrages différents, par un phénomène de dissémination qui semble adopter les mécanismes de la contagion. Pour parler de ces phénomènes, certains chercheurs ont alors délibérément choisi de transposer le terme de viralité sur des objets culturels anciens ; c’est par exemple le cas du projet « Viral Texts » de Ryan Cordell qui propose de s’intéresser au phénomène de la « viralité » dans la presse du XIXe siècle en repérant de manière automatisée toutes les reproductions textuelles d’une certaine ampleur dans les journaux américains. Cette notion de viralité est liée à notre culture numérique contemporaine : elle désigne la diffusion d’images et de textes dans les réseaux sociaux (en particulier dans les médias non conventionnels comme facebook ou twitter), impliquant une forme de circulation épidémique : l’information serait comme un virus qui se propage de proche en proche, avec des foyers de contamination, sans aucune stratégie globale de communication puisque ce sont les usagers mêmes des réseaux qui choisissent ou non la diffusion.

Le terme est fort, mais ne tend-il pas à effacer les particularités des différentes formes de reproduction, de réappropriation, de variation sérielle autour de quelques modèles qu’on retrouve à une échelle globale dans les médias depuis le XIXe siècle ? La question que souhaite soulever ce colloque est celle de la pertinence de l’application de la notion de viralité à la culture (et plus particulièrement la culture de la presse) au tournant des XIXe et XXe siècles.

Contact : Julien Schuh – jschuh@parisnanterre.fr

Programme

9h45 - Introduction

Julien Schuh (Université Paris Nanterre et Institut Universitaire de France)

Métaphore virale et corpus fragmenté

10h - Prolégomènes

Évanghélia Stead (Université Versailles-Saint Quentin et Institut Universitaire de France)

Que peut un stéréotype dans les années 1820-1830 ?

Dominique Kalifa (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

La viralité de l’expression « Belle Époque »

10h45 Pause

11h - Une épidémie d’images

Laurence Danguy (Université de Lausanne)

Les cartes à jouer des périodiques européens fin de siècle : cartomanie ou viralité aléatoire

Jérémy Houillère (Université Rennes 2)

Épidémie, contagion, modernité. Circulation des corps « agités » entre la presse satirique et le cinéma au tournant du siècle (1895-1915)

Daniel Foliard (Université Paris Nanterre)

La tranchée de Spion Kop en photographie : constructions et circulations d’une icône de la guerre au début du XXe siècle

Pierre-Carl Langlais (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

À la recherche de l’image virale : modéliser la circulation des images et des motifs visuels dans les périodiques illustrés de la Belle époque avec du deep learning

12h30 Buffet virtuel (ça ne mange pas de pain)

13h30 - Circulations intermédiales

Olivier Belin (Université de Cergy-Pontoise)

Le crime en série, l’horrible en récit : la circulation médiatique des complaintes criminelles de la Troisième République

Philippe Ethuin (Université de Picardie Jules Verne)

Circulation médiatique et effet de recontextualisation de quelques textes d’anticipation de la Belle époque

Nejma Omari (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Circulation et compilation des critiques littéraires à la Belle Époque : La Vie littéraire d'Anatole France

Damiano De Pieri (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)

Le chapeau haut-de-forme : de la banalité d’une image à la naissance du merveilleux quotidien ?

15h Pause

15h15 - Objets en réseau

Lisa Bolz (Sorbonne Université)

La viralité des dépêches télégraphiques au XIXe siècle : les trajectoires transnationales et transculturelles d’une microforme médiatique

Blandine Lefèvre (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)

« Ces figurants de la haute noce que tout le monde connaissait » : les fantoches du Gil Blas, figures virales fin-de-siècle

Cyril Barde (Université Paris-8)

Une influenza décorative : le virus de l'Art Nouveau