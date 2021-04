L'urbicide au prisme de la scène théâtrale. Étude sur « Oreste à Mossoul » (2019) de Milo Rau

Qu’est-ce qu’un urbicide ? Dans Oreste à Mossoul (2019), Milo Rau élabore un dispositif théâtral intermedial où la violence des meurtres intrafamiliaux de l’Orestie d’Eschyle est mise en relation avec les images des ruines de Mossoul. En figurant ainsi le lien indissociable entre la dimension matérielle et symbolique de ce qui fait une ville, la scène montre les enjeux de l’urbicide, laissant surgir une interrogation essentielle : en quoi la destruction de Mossoul nous concerne‑t‑elle véritablement ?

Maître de conférences à l’Université de Nantes, Anna Mirabella mène des recherches sur les enjeux politiques de la fiction et des pratiques documentaires dans le théâtre contemporain. Elle est rédactrice pour la revue en arts du spectacle Revista Brasileira de estudos da presença.

