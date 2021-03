Le Pays des Celtes. Mémoires de la Gaule

Laurent Olivier

Seuil, "Histoire", 2021

10.80 € TTC

448 pages

EAN 9782757889497

« Conquise, la Gaule a perdu la parole. Sa mémoire était tout entière dans le souvenir inquiet qu’en avaient gardé ceux qui l’avaient soumise. Rome a fait oublier la Gaule. Puis on a cru la reconnaître dans les “Sauvages” de l’Amérique, ou bien reflétant, à distance, notre image : celle de “nos ancêtres les Gaulois”.

Les découvreurs qui ont exhumé ses vestiges, à partir de la fin du XIXe siècle, ont été surpris de la voir livrer des créations subtiles et magnifiques, que l’on croyait trop belles pour elle. Il a fallu attendre les surréalistes, comme André Breton, pour que l’on prenne la mesure de la force d’expressivité et de l’originalité de l’art gaulois. »

L.O.

Retraçant les réinventions successives dont les « Gaulois » ont fait l’objet depuis l’époque de César, ce livre remonte le fil du temps pour s’approcher au plus près d’un monde disparu, celui des Celtes.

Laurent Olivier: Archéologue, conservateur en chef des collections d’archéologie celtique et gauloise du musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, il a publié au Seuil Le Sombre Abîme du temps, mémoire et archéologie (2008).

