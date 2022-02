Le roman L'homme ralenti de John M. Coetzee dépeint une relation de care entre Paul Rayment, accidenté et handicapé, et son aide à domicile Marijana. Transformé en terrain d’enquête, ce roman permet alors d’étudier le lien entre care et littérature. Il met également en scène les travailleuses domestiques (nounous, aides-soignantes, aides à domicile), révolutionnant l’ordre symbolique et renversant leur condition d’invisibilité.

S’appuyant sur la critique littéraire féministe, et à partir du personnage de la travailleuse de care, l’auteure envisage la déconstruction de la notion d’héroïsme, proposant celle d’« héroïnisme ».

Cette étude vise à convaincre lectrices et lecteurs de l’importance d’intégrer les problématiques contemporaines du care dans les études littéraires et de l’utilité de remettre en cause, de façon critique, la distinction souvent faite entre « fiction » et « réalité ».

Docteure en études de genre et littératures comparées, Laura Marzi est critique littéraire, écrivaine et traductrice. Active dans le milieu des féminismes italiens et dans la presse, elle a publié plusieurs articles scientifiques et traductions.