Murmures de l'art à la psychanalyse. Impressions analytiques

Laurie Laufer

Hermann, 2021

332 p.

22 €

ISBN : 9791037006752

« Les poètes et les romanciers sont de précieux alliés et leur témoignage doit être estimé très haut, car ils connaissent, entre terre et ciel, bien des choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver », écrivait Freud.



Les impressions analytiques que propose ici Laurie Laufer, à partir de différentes œuvres, parlent des épreuves de la vie : le deuil, la mélancolie, la mort. Ces œuvres ouvrent des traversées dans notre rapport à l’image et au corps. Elles peuvent nous soulever, nous offrir des formes d’émancipation. Si la cure analytique déplace le sujet, défait les certitudes, déconstruit les identités et les identifications, lire Mallarmé, Gary, Perec, Van Gogh, Chloé Delaume et Simone de Beauvoir permet aussi d’emprunter des chemins de traverse. Les œuvres d’art et les livres sont ici des amis qui murmurent à l’oreille de la psychanalyse. Jean Genet avait bien compris que « l’avenir est à Freud »

