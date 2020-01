Université Jean Moulin-Lyon 3

Colloque international

"L'image dans le livre : cadre, cadrage"

23-24 janvier 2020

Université Jean Moulin-Lyon 3

18 quai Claude Bernard (Lyon 7e)

Salle La Rotonde, 6e étage,

Jeudi 23 janvier

9h : accueil

9h30-10h30 :

Conférence d’ouverture de Thierry Lenain (Université libre de Bruxelles) : « Cadrer/encadrer l’image fixe »

10h45-12h :

Présidente de séance : Véronique Meyer

Ralph Dekoninck (Université catholique de Louvain), « Tableau ou portique ? Le frontispice comme dispositif de cadrage du livre »

Laurent Thirouin (Université Lumière-Lyon 2) : « La Rochefoucauld pouvait-il encadrer Sénèque ? Quelques considérations sur le frontispice des Maximes »

Déjeuner

14h-15h15 :

Présidente de séance : Anne Spica

Philippe Maupeu (Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Cadrage-Débordement (incunables) »

Anna Baydova (EPHE), « Les encadrements figurés de Baptiste Pellerin, peintre parisien de la Renaissance : principaux types, motifs et méthodes d’invention ».

Pause

15h30-17h30 :

Président de séance : Ralph Dekoninck

Véronique Meyer (Université de Poitiers) : « L’Histoire sacrée en tableaux de Finé de Brianville illustrée par Sébastien Leclerc »

Bernard Teyssandier (Université de Reims Champagne-Ardenne), « Effets de points de vue et de cadrages dans Les Triomphes de Louis le Juste de Jean Valdor (1649) »

Élise Gérardy (Université catholique de Louvain) : « Entre cadre et représentation : le piédestal, des Réjouissances de la paix à l’Art des emblèmes de Claude-François Ménestrier »

20h : dîner à L’Arsenic (132 Rue Pierre Corneille, Lyon 3e)

Vendredi 24 janvier

9h30-11h15 :

Président de séance : Christophe Martin

Marie-Claire Planche (IHRIM-Lyon 3), « L’œil sollicité, des paysages et de leurs bâtiments »

Olivier Leplatre (Université Jean Moulin-Lyon 3), « Pages, images, paysages (François Chauveau, Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine) »

Anne Spica (Université de Lorraine, Metz), « La liberté dans les fers ? Cadre et hors-cadre de l'illustration des Fables de La Fontaine au XVIIe siècle »

Pause

11h-12h15 :

Président de séance : Benoît Tane

Céline Bohnert (Université de Reims Champagne-Ardenne) : « Encadrer les Métamorphoses : dispositifs iconographiques et enjeux moraux »

Hélène Iehl (Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg-en-Brisgau) : « Les estampes de Gravelot et leurs encadrements dans les éditions de 1764 et 1774 du théâtre de Corneille : entre illustration et représentation allégorique de l’œuvre théâtrale »

Déjeuner

14h30-16h15 :

Présidente de séance : Céline Bohnert

Benoît Tane (Université Toulouse-Jean Jaurès), « Cadre, encadrement, cadrage : dispositifs de (dés)illusion dans le roman illustré au XVIIIe siècle »

Floriane Daguisé (Université de Paris-Sorbonne), « Le cadrage indiscret au XVIIIe siècle. Ce que le regard indiscret implique du point de vue des images »

Christophe Martin (Université de Paris-Sorbonne), « Le hors-champ et l’esthétique de la suggestion dans l’illustration du XVIIIe siècle »

Conclusions