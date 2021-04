CY Cergy Paris Université (à distance)

SÉMINAIRE DU GROUPE ECF (Écriture Créative en Formations)

séance du jeudi 20 mai de 9h à 12h

L’évaluation en recherche-création littéraire

Comment répondre à l’exigence institutionnelle d’évaluation des écrits créatifs dans les cursus favorisant la création ? A partir de cette question qui concerne tous les participants des cursus en création littéraire (enseignants, étudiants, écrivains en résidence, tuteurs de mémoires), c’est le rôle joué dans l’encadrement du travail créatif par le jugement critique qui se trouve interrogé, et ses formes critériées, chiffrées, hiérarchisées, au premier chef.

Comment juger des forces et des faiblesses d’un texte, en rendre compte à son auteur, sans entrer dans une logique de concurrence et sans éteindre le moteur de l’écriture ? Tout participant à un cursus d’écriture créative qui a eu un jour à donner ou à recevoir une note connaît l’embarras d’une telle situation, mais aussi l’étonnement de se trouver embarrassé alors que ce n’est pas le cas pour l’évaluation d’un texte de commentaire littéraire, y compris sur des critères stylistiques.

La note n’est-elle jamais que le pis-aller d’une nécessité académique ? Ou l’évaluation, d’une manière ou d’une autre, peut-elle participer à imposer le texte créatif dans le périmètre des écrits « de valeur » pour le champ universitaire ou scientifique ? Enfin l’accepter signifie-t-il baisser la garde par rapport à la frénésie évaluative de nos sociétés compétitives, qui concerne non seulement les secteurs professionnels et éducatifs, mais ceux de la recherche financée ? Ou est-ce permettre à la recherche-création de jouer un rôle de transformation interne au système, y compris de la recherche académique ?

La question de l’évaluation se présente comme un véritable carrefour des enjeux que les acteurs de la recherche-création peuvent assigner à une telle approche de la littérature en train de se faire.

Pour en mesurer l’intérêt critique et définir des pistes de recherche à venir, cette séance du séminaire ECF propose d’en brosser un panorama élargi, en articulant la présentation d’un projet de recherche-création intitulé « Évaluation générale », soutenu par l’EUR ArTeC, à de courtes interventions et des échanges avec l’ensemble des participants.

Programme

9h : Ouverture et présentation des présents. Recueil de questionnements.

9h15-10h15 : Nancy Muzilli (Université Paris 8) : "Examiner les pratiques et les logiques d'évaluation par la recherche-création : le projet 'Evaluation générale' " et discussion

10h15-11h30 : Partages d’expériences et interventions flashs : Violaine Houdart-Merot (« L’évaluation comme pierre de touche pour penser la littérature ») ; Virginie Gautier (« Écrits créatifs, des évaluations formatives vers une évaluation sommative ») ; Adrien Chapel ("La réflexivité dans l'évaluation d'écrits créatifs : retours d'expériences en DU"), Sylvie Brodziak (« Partage d’expériences et réflexions sur l’évaluation en master et doctorat »), AMarie Petitjean (« Comparaison de critères d’appréciation des textes créatifs »).

11h30-12h : Discussion et perspectives (animation AMarie Petitjean)

