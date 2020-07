L’esprit français

Un chapitre littéraire du «roman national» ?

Colloque organisé par la Société d’Histoire Littéraire de la France

en hommage à Marc Fumaroli (1932-2020)

Paris, 26-27 novembre 2020

Le 26 novembre à 9h, ouverture du colloque

9h 15 – Jean Marie Rouart, de l’Académie française « “D'Ormesson, continuateur de l'esprit français” »

– L’esprit français vu de jadis et d’ailleurs –

10h - Luc Fraisse (Strasbourg), « Les pères fondateurs de l’histoire littéraire (XIXe s.) »

10h 30 - Romuald Fonkoua (Sorbonne), « L’esprit français sous l’œil de la francophonie »

11h - Discussion et pause.

11h 30 - Paul Geyer (Bonn), « L’esprit français entre l’esprit italien et l’esprit allemand »

12h 00 - Guillaume Robichez (Londres), « Contre l'esprit français: quelques points de vue d'Angleterre dans les années précédant l'entente cordiale »

12h 30 - Discussion.

– Commerces d’esprit à la française –

15h 00 - Sylvain Menant, Président de la SHLF

« L’esprit voltairien : l’esprit français par excellence ? »

15h 45 - Benedetta Craveri (Naples), « La conversation à la française, une forme du commerce mondain »

16h 15 - Geneviève Haroche-Bouzinac (Orléans), « Le commerce épistolaire : l’esprit français dans les correspondances »

16h45 - Discussion et pause.

17h 15 - Jean-Yves Mollier (Versailles), « Le commerce de la littérature : l’édition à la française »

17h 45 - Yves Le Pestipon (Toulouse), « Le commerce académique à la française »

18h - Discussion et pause

18h30 - Patrick Dandrey (Sorbonne)

« Le commerce de l’esprit : bons mots et traits d’esprit “à la française” »

Le 27 novembre à 9h, ouverture de la seconde journée

9h15 - André Job

« Jean Giraudoux : un retour flamboyant et pathétique

au socle du “roman national” »

– Les “phares” : incarnations du modèle –

10h - Olivier Millet (Sorbonne), « La sagesse du sourire : Montaigne et alii »

10h30 - Alain Génetiot (Lorraine), « L’esprit de gaieté : La Fontaine et quelques autres »

11h - Discussion et pause.

11h30 - Jean Marc Hovasse (Sorbonne), « Victor Hugo et “la vieille âme de la Gaule”»

12h - Pierre-Louis Rey (Sorbonne nouvelle), « A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Esprit mondain, esprit français ? »

12h30 - Discussion et pause

– Quelques traits identifiants du modèle français –

14h30 - Pierre Swiggers (Louvain), « La clarté française »

15h - Didier Masseau (Tours), « Bon goût et bon ton “à la française” » 15h30 - Discussion et pause.

16h - Gilles Siouffi (Sorbonne), « Le “génie de la langue française” » 16h 30 - Alain Viala (Oxford), « La galanterie (littéraire) française » 17h - Discussion et pause

17h30 - Pierre Brunel, de l’Académie des Sciences morales et politiques « Mesure et harmonie : des lettres aux arts ».