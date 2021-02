L'Esprit créateur, vol. 60-4, 2020: "Études végétales / Plant studies",

Johns Hopkins University Press , 2021.

Dirigé par Rachel Bouvet (UQAM, Figura) et Stéphanie Posthumus (McGill, Figura), ce numéro spécial de L’Esprit créateur regroupe des articles en français et en anglais qui interrogent le rapport aux plantes dans la littérature contemporaine écrite en français. Autrefois reléguées au rôle de décor, les plantes attirent aujourd’hui l’attention des philosophes et écrivains intéressés par des découvertes scientifiques récentes sur l’intelligence et la communication du végétal. Les articles ici présentés montrent que les plantes se comportent en tant qu’agents dans les textes littéraires et explorent le rôle joué par les sciences - en particulier la botanique et l’écologie - dans la naissance d’un nouvel imaginaire végétal, à la croisée de la géopoétique et de l’écocritique.

Avec des textes de :

Anne-Rachel Hermetet

Aude-Nuscia Taïbi

Colleen Leonard

Christiana Oghina-Pavie

Etienne-Marie Lassi

Gwenola Caradec

Isabelle Trivisani-Moreau

Joseph Dorion

Marinella Termite

Maxime Philippe

Miruna Craciunescu

Rachel Bouvet

Sara Bédard-Goulet

Stéphanie Posthumus

Découvrir le sommaire en ligne :

https://muse.jhu.edu/issue/43432