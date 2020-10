Paris VIII

Le vendredi 20 novembre 2020, Mathilde ROUSSIGNÉ soutiendra sa thèse de Doctorat dirigée par Lionel Ruffel et Gisèle Sapiro intitulée:

"À l'épreuve du terrain. Pratiques et imaginaires littéraires contemporains"

La soutenance, ouverte à toutes et à tous, se déroulera à 14 heures à l'université de Paris 8 (salle A2 201 de la Maison de la recherche) et sera retransmise en visioconférence.

Membres du jury : Yves Citton, Laurent Demanze, Jérôme Meizoz, Lionel Ruffel, Gisèle Sapiro, Marie-Ève Thérenty.

Pour assister à la soutenance en visioconférence, s'inscrire directement auprès de Lionel Ruffel (lionel.ruffel@univ-paris8.fr)

Résumé :

Dans la notion de terrain s'est sédimenté un vaste ensemble d’imaginaires et de pratiques d'enquête et d'intervention. Qu'il s’agisse de confronter la pensée ou les actes à la sanction du réel, le terrain relève de l’épreuve. La thèse fait de cette épreuve un outil crucial pour explorer les mutations du littéraire contemporain. Proposant une approche renouvelée des corpus, elle s'appuie sur une enquête de terrain et sur un parcours composite de textes et d’interventions littéraires, des récits de François Bon aux ateliers d'écriture de la région Île-de-France, des enquêtes d’Hélène Gaudy aux productions de la zad de Notre-Dame-des-Landes. Les productions contemporaines héritent de l’idée d'un savoir en touchant les choses ainsi que des pratiques historiques d'enquête et d'intervention dont il s'agit de retracer la généalogie et les enjeux épistémologiques. Dans une perspective sociologique, l'institutionnalisation contemporaine des activités de terrain des écrivains a également produit de nouveaux référentiels politiques et sociaux et soulève la question de l'autonomisation et de la légitimation de ces pratiques dans le champ littéraire. Enfin, les littératures à l’épreuve du terrain manifestent des partis pris fortement divergents quant à la tension entre les mots et les choses. Ces contradictions sont étudiées sur un plan métaphysique, à l’aune des tensions entre modernité et contemporain, mais aussi sur un plan idéologique et pragmatique. Les paradigmes littéraires de terrain sont traversés par des visions du monde radicalement divergentes, qui sont autant de manières d'envisager l’articulation entre les mots littéraires et les actes.