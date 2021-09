L’épistémologie d’Emilie du Châtelet

23 et 24 septembre 2021

organisation AL Rey et Cl. Schwartz

Université Paris Nanterre

Colloque organisé avec le soutien de l’Ireph, de la Commission Recherche de l’Université Paris-Nanterre,

de l’UFR Phillia, de l’Eur-Artec et du programme « Extending New narratives in philosophy ».

23 septembre, (Bâtiment Max Weber, Salle des conférences, Rdc)

9h30 : Accueil des participants

10h : Introduction des Organisatrices

Session I : Expériences

Présidence : Claire Etchegaray (Paris Nanterre)

*10h30 : Sarah Hutton (York University) : Une seule expérience contraire, suffit pour rejetter une hypothèse’. Madame du Châtelet et ‘l’Achille du Jurin’ contre les forces vives

*11h30 : Hugues Chabot (Université Lyon I) : L’Expérience est le bâton que la Nature a donné à nous autres aveugles, pour nous conduire dans nos recherches… » (Institutions physiques, 1742, p. 10). Quels rôles pour l’expérience dans la th​éorie de la connaissance d’Émilie du Châtelet ?

12h30-14h Pause Déjeuner

Session II : Hypothèses

Présidence : Philippe Hamou (Paris Nanterre)

*14h : Andrew Janiak (Duke University) : Hypotheses as a hermeneutical key to unlocking the insights of Du Châtelet’s Institutions.”

*15h : Arthur Caillé (Université Rennes I-Université Paris Nanterre) : hypothèses physiques et hypothèses métaphysiques dans la philosophie naturelle d’Emilie du Châtelet

*16h : Guillaume Coissard (Lyon, Labex Comod) : Autorité et vérité : l’épistémologie critique de Du Châtelet

24 septembre (Bâtiment Ricoeur, Salle des conseils, 4é étage)

Session III : Causes et lois

Présidence : François Thomas (Paris Nanterre)

*9h30 : Véronique Le Ru (Université de Reims, Cirlep) : La querelle des forces vives et la hiérarchisation des principes dans les Institutions de physique

*10h30 : Tinca Prunea-Bretonnet (ICUB, Université de Bucarest) ‘La connaissance des causes nous élève jusqu’au créateur’ : science naturelle et théologie dans les Institutions de physique

*11h30 : Ceciel Meiborg (New School for Social Research) : Les expériences sont-elles la source de nos idées? Retour sur la théorie châteletienne de la connaissance

12h30-14h Pause Déjeuner

Session IV : Certitude

Présidence Christian Berner (Paris Nanterre)

*14h : Claire Schwartz (Paris Nanterre, Ireph) : Certitude mathématique dans la lecture des Principia

*15h : Areins Pelayo (University of Illinois) : Certainty and the Law of Continuity in Du Châtelet's Institutions de physique.

*16h-Anne-Lise Rey (Paris Nanterre, Ireph) : Le certain et le probable dans les Institutions de physique

17h : Conclusion des travaux