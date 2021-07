L'Entre-deux, Textes & Cultures, n° 9 : "Présences contemporaines"

Deuxième volet de la série « Présences contemporaines » consacrée à des auteurs ou des artistes contemporains

et coordonnée par Isabelle Roussel-Gillet et Évelyne Thoizet (Université d’Artois).

Intitulé « Jean-Philippe Toussaint en coulisses : making of, expérimentations, décalages », le dossier proposé revient en particulier sur deux éléments majeurs de la production littéraire et artistique de ce romancier, essayiste, photographe, cinéaste ou encore commissaire d’exposition : la coulisse et le décalage. Les articles sont ainsi répartis en trois ensembles – Expériences des décalages spatio-temporels, Expérimentations muséales de Jean-Philippe Toussaint et Coulisses de l’écriture – qui permettent de prendre toute la mesure d’une production riche et originale, s’inscrivant, à travers une palette de procédés et de supports variés, dans l’ultra-contemporanéité.

Sommaire

Jean-Philippe Toussaint en coulisse : prologue

Isabelle ROUSSEL-GILLET et Évelyne THOIZET

Expériences des décalages spatio-temporels

La Clé USB ou le cabinet des curiosités

Claire OLIVIER

Miner et déminer le récit : « Le réel était toujours supérieur à toutes les représentations qu’on pouvait s’en faire »

Nathalie FROLOFF

Expériences temporelles chez Jean-Philippe Toussaint

Arcana ALBRIGHT

Expérimentations muséales de Jean-Philippe TOUSSAINT

« J’ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans » : le musée et ses avatars chez Jean-Philippe Toussaint

Marie-Clémence RÉGNIER

La Chaise ou comment faire basculer les assises de la réalité et de la fiction

Christophe MEURÉE et Maria Giovanna PETRILLO

Coulisses de l’écriture

Une idée fixe derrière la tête : l’autoportrait conceptuel et intermédial chez Jean-Philippe Toussaint

Bruno THIBAULT

Les brouillons de La Réticence, terrain d’expérimentations

Brigitte FERRATO COMBE

Révélation d’une présence : sur La Réticence de J-P. Toussaint

Nicolas PIEN

Le site jptoussaint.com : création informatique et discours génétique

Franz JOHANSSON

Voir en ligne : https://lentre-deux.com/index.php?b=numero9