L’édition de luxe d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs : un manuscrit dispersé et ses lectures (ITEM, en ligne)

En visio-conférence

L’édition de luxe d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs (NRF, 1920) n’est pas seulement une curiosité pour bibliophiles. Les grandes planches composées à la fois de manuscrits et d’épreuves d’imprimerie qui truffent sa cinquantaine d’exemplaires sont la dernière étape d’une longue genèse et racontent l’histoire peu ordinaire d’une édition. Patiemment inventoriés depuis une vingtaine d’années par Pyra Wise, ces documents sont désormais, au moins en partie, à la disposition des chercheurs. La présente rencontre voudrait contribuer à mieux les faire connaître et comprendre.

Bibliographie :

Francine Goujon, « Les épreuves de À l’ombre des jeunes filles en fleurs : deux lettres à redater », Bulletin Marcel Proust, no 48, 1998, p. 42-48

–– « Le manuscrit dispersé d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs : le “Cahier violet” », ibid., no 49, 1999, p. 7-16

Pyra Wise, « Le généticien en mosaïste. La reconstitution du manuscrit d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs », Genesis, no 36, « Proust, 1913 », PUPS, 2013, p. 133-142

–– « À l’ombre des jeunes filles en fleurs, le manuscrit dispersé de l'édition de luxe. État des lieux d’un centenaire », Bulletin d’informations proustiennes, 2020, no 50, p. 43-56.

Programme (14h30-18h00)

14h30

Nathalie Mauriac Dyer, Introduction. Le classement génétique des planches « mixtes » des Jeunes filles

Francine Goujon, Pourquoi des planches « 4èmes épreuves » dans le manuscrit des Jeunes Filles ?

16h00 Pause

16h15

Julie André, « Préparations » et révélations : les mises en scène de la rencontre de Charlus, des cahiers de brouillon à la planche « 2èmes épreuves N° 31 »

François Proulx, L’œil du connaisseur

*

Pour obtenir le lien, veuillez contacter pyra.wise@ens.fr