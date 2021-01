En ligne

"L'écriture de la pensée". Séminaire animé par Bruno Clément et François Noudelmann

Cette séance se déroulera le vendredi 5 février 2021, de 14:00 à 16:00, en ligne

(pour participer, activer le lien https://nyu.zoom.us/j/93144779593

Alain Bergala : La pensée tabulaire dans l’œuvre de Godard.

"Godard a toujours eu beaucoup de mal avec la pensée linéaire, avec la syntaxe, avec la phrase continue. Il est beaucoup plus à l’aise dans une pensée tabulaire, où les choses sont les unes à côté des autres et pas forcément dans un enchaînement linéaire. La parataxe est son régime « naturel » de pensée. Dans son parcours de cinéaste, sur 60 ans, Godard est passé par palier de la syntaxe à la parataxe (du cinéma linéaire narratif classique à un cinéma tabulaire) puis à une « pensée digitale » du cinéma.

Ce parcours personnel de Godard depuis les années 60 est parallèle avec l’arrivée progressive du digital dans les outils et les gestes du cinéma. Mais comme souvent chez Godard la pensée et le concept ont anticipé dans ses films l’arrivée matérielle des nouvelles techniques. La conception du son d’A bout de souffle, par exemple, dès le départ, a précédé conceptuellement arrivée des outils du son synchrone. Il a été le premier, dès les années 70, à s’emparer des outils numériques qui correspondaient à sa pensée de la création, qui était digitale avant l’heure.

Je vais essayer, en sautant d’extrait en extrait, de suivre ce fil de cette idiosynchrasie de la pensée de Godard, et la façon dont il en a fait une grande force d’invention cinématographique et de poésie."

Alain Bergala a été rédacteur en chef et éditeur aux Cahiers du cinéma. Il est l’auteur de nombreux articles et de livres consacrés à Godard, Rossellini, Bergman, Kiarostami, Buñuel, et à l’acte de création au cinéma. Il est réalisateur de films pour le cinéma et la télévision. Il est Maître de conférences honoraire à Paris 3 Sorbonne nouvelle et a dirigé le département Analyse de film à la Femis. Il a été conseiller cinéma auprès du ministre de l’Éducation nationale Jack Lang. Commissaire d’expositions : Correspondances Kiarostami Erice ; Brune Blonde ; Pasolini Roma.

Il est le co-auteur des deux tomes de Godard par Godard, qu’il a publiés aux Cahiers du cinéma qui ont édité aussi son essai Nul mieux que Godard et son ouvrage-somme Godard au travail, les années 60.