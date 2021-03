Larence Boudart

Martine. Une aventurière du quotidien

Noir sur blanc

ISBN : 978-2-87449-858-9

128 p.

12,00 €

PRÉSENTATION

« Martine remonte le fleuve aux crocodiles », « Martine marche sur la Lune », « Martine fait du kung-fu » ou « Martine trouve un vaccin » sont autant d’albums que l’on ne lira jamais. Car Martine n’est pas ce genre d’aventurière. Dans son monde, il n’existe que peu, voire pas du tout, de problèmes, ni de dangers, ni de misère. Seule la face la plus aimable du monde se fait jour, au grand bonheur des satiristes des réseaux sociaux qui ne cessent de détourner les célèbres couvertures de ses récits pour s’amuser des folies du monde contemporain.

Cette éternelle petite fille sage, âgée pour toujours d’une dizaine d’années, inventée pour les éditions Casterman en 1954 par l’auteur Gilbert Delahaye et le dessinateur Marcel Marlier, au coup de crayon si souvent imité mais si rarement égalé, s’est posée en véritable phénomène de l’édition sans jamais avoir accompli d’exploit héroïque, si ce n’est de perdurer et même d’évoluer au fil des époques sans se faire remarquer. À moins cependant que l’on ne regarde sous une autre échelle la notion d’épopée ou, mieux encore, que l’on ose considérer à nouveau, comme un enfant, les domaines de l’anodin, du banal et du quotidien pour ce qu’ils sont : des terrains de jeux où surgissent sans cesse d’infinies et authentiques aventures.

