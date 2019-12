L'atelier du roman, n° 99, décembre 2019 :

"Colette - Les mille facettes de la séduction"

Lakis Proguidis, dir.

Date de parution : 05/12/2019

Editeur : Buchet-Chastel

EAN : 9782283032855

Nb. de pages : 192 p



Francis Jammes écrivait à Colette : " Ils n'admirent point tant Gauguin et Verlaine pour ce qu'ils ont fait de génial que pour ce qu'ils eurent d'excentricité. " Si L'Atelier du roman consacre un numéro à Colette, ce n'est pas tant parce qu'elle risque d'être oubliée mais plutôt d'être réduite à un statut d'icône. Sa vie la place en effet parmi les précurseurs des mouvements sociaux qui ont connu leur éclosion lors la deuxième moitié du XXe siècle : le féminisme, la libération sexuelle, l'écologie, etc.

Mais qu'en est-il de son oeuvre littéraire, de ses romans, de son théâtre et de ses nouvelles ? Qu'en est-il de la valeur de cette oeuvre et de sa place au coeur d'une époque durant laquelle la littérature française dominait la scène internationale ? Comment, aujourd'hui, lisons-nous Colette ? C'est la question que ce numéro de L'Atelier du roman soulève. Et l'envisager permet déjà d'y répondre : Colette doit avant tout être admirée pour son talent littéraire.

Le reste de la matière est composée de critiques de romans, de chroniques et de courts textes de création.

L'ensemble est illustré par Sempé.

Sommaire

Ouverture…



Léa Petges, Regarde !

Frédéric Maget, Colette paradoxe

Thomas Pavel, Comment éviter la profondeur

Samia Bordji, La Vagabonde : être en femme, tout simplement

Gérard Bonal, La Naissance du jour : « Imaginez-vous, à me lire, que je fais mon portrait ? »

Martine Charreyre, « Devenir ton illusion »

Marin de Viry, Colette dans la bataille

Reynald Lahanque, Un étrange attachement

Cécilia Dutter, La Chatte et moi

Corentin Zurlo-Truche, Colette au théâtre

Eryck de Rubercy, L’école de la nature

Jean-Marc Bastière, Colette l’archaïque

Frédéric Beigbeder, La faute à Colette

Pascale Privey, Pygmalionne

Lakis Proguidis, Il était une fois...

Dates et œuvres



à la une : Yannick Roy



Critiques

Didier Castelan, De l’école – Sur Nos jeunes, d’Alexandre Soljénitsyne

Raphaël Arteau Mcneil, Silicon Valley, capitale du xxie siècle – Sur The Big Disruption, de Jessica Powell

Massimo Rizzante, L’art incarné de Kenzaburô Ôé

Thierry Gillybœuf, Gheorghiu et moi

Lakis Proguidis, Après la civilisation – Sur Chers djihadistes..., de Philippe Muray



à la une : Boniface Mongo-Mboussa



de près et de loin

Baptiste Arrestier, Qui, de Settembrini ou de Naphta, avait raison ? – Le roman et le religieux en temps de troubles spirituels

Gilles Carasso, La solution bio-technologique



au fil des lectures

François Taillandier, De Winchester à Naples en passant par Bordeaux