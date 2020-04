Laure Adler, Stefan Bollmann

Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses

Nouvelle édition

Flammarion

Paru le 04/03/2020

144 p. — EAN : 9782081495029



« Lire, c’est oublier, tout oublier, y compris ses lectures passées, toutes ces histoires qui sommeillent dans nos arrière-mémoires et qui ne demandent qu’à resurgir à l’improviste, ces pages entières qui nous tombent dessus – mais jamais, justement, quand on lit, quand on lit vraiment. Lire, c’estdégager le terrain, faire table rase, retrouver l’innocence. » — Laure Adler

Voir le livre sur le site de l'éditeur…