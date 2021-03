Université de Cergy-Pontoise (en ligne)

Prenant la mesure de ces relations croisées entre la littérature et le patrimoine, le séminaire de recherche « De la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines » revêt une double finalité : d’une part, dresser le panorama des recherches en cours et des projets dans ce domaine ; d’autre part, et ce faisant, contribuer à la constitution d’un réseau de recherche international destiné à fédérer les chercheuses et chercheurs actifs dans ce domaine au sein de disciplines allant des études littéraires à la sociologie en passant par l’analyse du discours, l’histoire du livre et des médias, les études visuelles, les sciences de l’information et de la communication, les sciences de l’éducation ou encore la muséologie.

31 mars 2021 : Espaces publics

Carole Bisenius-Penin: « Des lieux à la littérature : patrimonialisation et médiations »

Mathilde Labbé : « Ce que l’espace public fait au canon littéraire »

Les deux premières séances de ce séminaire en visio-conférence sont désormais disponibles sur le Carnet de recherche du réseau PatrimoniaLitté.

20 janvier 2021

Introduction collective du séminaire

17 février 2021

Marie-Clémence Régnier & Bertrand Bourgeois : « ‘Habiter le monde en poète’ : poétique des maisons-musées réelles et fictives d’écrivains et d’artistes (XIXe-XXe siècles) »

Mathilde Labbé, David Martens et Marcela Scibiorska: « Les collections de monographies illustrées. Balises pour le prolongement collectif d’un projet »

Prochaines séances :

14 avril 2021 : Expositions

Isabelle Roussel-Gillet - titre à préciser

Aurélie Mouton-Rezzouk: « Exposer la scène marionnettique​ »

26 mai 2021 : Ecrans

René Audet: « Constituer un patrimoine littéraire numérique au Québec : quelques notes de terrain »

Selina Follonier: « Le patrimoine audiovisuel de la littérature »

23 juin 2021 : Radio

Pierre-Marie Héron: « Logiques patrimoniales à la radio: initiatives de producteurs et/ou politiques de chaîne »

Delphine Saurier: « A l’écoute des écrivains : le podcast Bookmakers »

