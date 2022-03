Une lecture relationnelle



Quel rapport y a-t-il entre l’œuvre d’un Tchèque et celle d’un Algérien ? Tout sépare les deux écrivains, surtout l’arrière-plan culturel et linguistique. « Nous avons choisi deux plumes qui ne se sont jamais rencontrées » précise Rym Kheriji. Là réside l’apport de cet ouvrage. La lecture en tant que jeu, aventure, fascination, plaisir de lier/lire deux œuvres différentes, désir de mettre face à face deux miroirs contemporains, d’établir une sorte de construction en relais où chaque ensemble transmet à l’autre ses marques et ses manques. Les littératures jouent sur l’alternance, consciente ou inconsciente, la combinatoire et l’intersection. Le lecteur aussi voyage et explore des contrées inconnues. Il convient donc de noter que la lecture relationnelle est vitale. L’étude originale de Rym Kheriji enrichit le répertoire des travaux sur les littératures francophones, surtout le répertoire peu fourni des lectures relationnelles plus ardues que les lectures classiques. Pr. Habib Salha

Docteure ès Lettres et Arts de l’Université Lumière Lyon 2 et enseignante chercheure à l’Université de Manouba depuis 2002, Rym KHERIJI est spécialiste des littératures francophones et comparées, membre fondateur du Laboratoire « Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle » et auteure de plusieurs articles qui portent sur les littératures maghrébine et française.

Table des matières



Préambule. 9

Préface. 11

Introduction. 15



Première partie

Au commencement fut le désir. 23

I- L’auteur et son livre. 25

1/ Des rapports mitigés. 25

2/ Désir de changement ou expression de l’indifférence ?. 43

II- Le narrateur et ses voix. 60

1/ Le narrateur : personnage principal ?. 60

2/ Les voix mises entre parenthèses : 71

Deuxième partie

Atours et détours de l’impuissance. 81

I- Des mots et des maux. 82

1/ Écrire la mère ou le corps du délit 82

2/ La parole détournée ou l’amante transfuge ?. 100

II- Les avatars de la souffrance. 117

1/ Le discours sur la paternité : une révolte à vau-l’eau ?. 117

2/ Ce que la tempête n’aura pas épargné. 137

Troisième partie

Le purgatoire. 167

I- Écriture de l’urgence. 168

1/ Un roman décousu ?. 169

2/ Le roman, un espace restreint : 181

II- Vers une quête de la puissance. 188

1/ Tout dire, mais comment ?. 189

2/ La génération spontanée de l’écriture : 200

III- Écriture et lecture : des rapports ludiques ?. 213

1/ Un parcours initiatique pour le lecteur : 213

2/ Rire ou pleurer, telle est la question : 220

Conclusion. 229

Un livre paradoxal 237

Références bibliographiques. 239