Karine Abadie,

La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin,

Gremese, collection "Les films sélectionnés", 2021.

EAN13 : 9782366772562.

En 1925 sort sur les écrans le premier long métrage mettant en vedette le personnage de Charlot produit par la United Artist. Grâce à La Ruée vers l’or, réalisé en toute indépendance, Chaplin renoue avec le succès et marque l’histoire du cinéma mondial. Pour reprendre les mots de Georges Charensol, Chaplin donne ainsi, avec ce film, l’impulsion à l’apparition d’ « œuvres qui, sans lui, n’eussent point vu le jour » (Panorama du cinéma). Ce film apparaît alors comme le parfait résumé de l’art de Chaplin et comme une pièce centrale de l’art cinématographique en général.

L’opus que présente Karine Abadie propose d’examiner ce film qui montre, au-delà des aventures de Charlot dans les montagnes enneigées du Klondike et des nombreuses scènes d’anthologie qui ont marqué et marquent encore les spectateurs, une conquête de l’art cinématographique par un de ses plus inventifs représentants. En appréhendant La Ruée vers l’or du point de vue des discours, l’auteure rappelle le moment clé que constitue la sortie de ce film dans une histoire du cinéma qui est en train de se construire.

Karine Abadie est professeure adjointe au Département de langues, littératures et cultures modernes de l’Université Memorial de Terre-Neuve. Docteure en littérature, elle est spécialiste du discours critique sur le cinéma des années 1920 et 1930. Ses recherches portent sur les rapports entre écrivains et cinéma, tant du point de vue des pratiques que des discours. Elle s’intéresse aussi aux questions relatives à la cinéphilie et à la cinéphobie dans la première moitié du XXe siècle, en France, ainsi qu’à l’influence du cinéma dans le roman contemporain. Elle est l’auteure du livre Delons et le cinéma, publié aux Nouvelles éditions Place en 2017. Ses présentes recherches portent sur la production écrite de Lucien Wahl et cherchent à cartographier son œuvre critique et à l’analyser afin de proposer une typologie de la critique de cinéma française de l’entre-deux-guerres.