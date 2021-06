Karel Thein

L’âme comme livre. Étude sur une image platonicienne

Paris, Classiques Garnier, coll. Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, 2021

EAN : 9782406101338 — 174 p. — 26 €

Dans le Philèbe, Platon élabore une image de notre âme comme livre où un écrivain et un peintre sont constamment au travail. Cet ouvrage examine les prémisses implicites de cette image et met en cause l'idée d'une rupture entre la phantasia des Anciens et l’imagination des Modernes.

Table des matières…