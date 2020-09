KRZYSZTOF POMIAN

Le musée, une histoire mondiale.

Du trésor au musée, tome I

Collection Bibliothèque des Histoires, Série illustrée, Gallimard

Parution : 01-10-2020

704 p. — ISBN : 9782070742370

Des accumulations des tombeaux égyptiens ou chinois et des trésors royaux jusqu’à notre Louvre d’aujourd’hui, entre autres lieux, il faudra du temps pour que le musée trouve sa forme et sa fonction de conservation, d’étude et d’exposition des objets. Or, une histoire mondiale des musées, à la fois politique, sociale et culturelle, n’a encore jamais été écrite. La voici : Le Musée, une histoire mondiale, en trois tomes qui paraîtront sur deux ans.

Le premier volume de cette monumentale entreprise, Du trésor au musée, part d’un passé éloigné pour arriver à la création de l’institution appelée «musée», inventée en Italie à la fin du XVesiècle, gagnant toute l’Europe au XVIIIe. Une histoire faite de dons et de marchandises, de vols et de pillages, de guerres et de diplomatie. Et aussi d’architecture, de manière de contempler et de manier les objets, de problèmes juridiques et d’organisation, avant les vastes débats d’exposition, d’éclairage, d’accrochage qui suivront. Une histoire d’art, mais aussi de commerce, de savoirs, de techniques.

La richesse de l’illustration qui s’appuie sur un texte lumineux donneront envie à tout en chacun de retourner enfin dans ce «lieu bien étrange , comme le déclare Krzysztof Pomian en ouverture de son ouvrage : le musée.

