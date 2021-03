Karl Jacoby

Crimes contre la nature. Voleurs, squatters et braconniers : l’histoire cachée de la conservation de la nature aux États-Unis

Anacharsis éditions

448 pages

ISBN : 9791027904075

23,00 €

PRÉSENTATION

Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

Yellowstone, le Grand Canyon, les monts Adirondacks : Karl Jacoby entreprend ici de faire l’histoire de la fondation des parcs naturels emblématiques des États-Unis.

Mais au-delà de l’Amérique des grands espaces tant vantée par les apôtres du « monde sauvage », il enquête sur la façon dont les législations sur la protection de la nature transformèrent en crimes les pratiques ordinaires des premiers habitants de ces contrées.

À contre-courant de la légende dorée de l’environnementalisme américain, il dévoile l’envers du décor, et expose comment bûcherons, trappeurs, Indiens et autres chasseurs défendirent, au moyen de mille petits gestes clandestins, entre résistance et accommodement, leur propre rapport à l’environnement.

Une histoire oubliée qui engage à penser autrement les politiques écologistes.

Lire un extrait...