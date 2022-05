Adresse : MSHS Sud-Est - Théâtre National de Nice

Dans un contexte marqué par l’ampleur des crises écologiques, politiques et sociales, comment le théâtre, comme potentiel activateur de transformation, participe-t-il aux appropriations sensibles des paradigmes de l’écologie profonde et de l’intelligence collective ? Comment se fait-il facilitateur ou acteur de transition écologique, culturelle et sociale ? Et comment entre-t-il, lui-même, en transition ?

« Création partagée », « scènes ouvertes », « projet participatif », « spectacle en partage » : ces appellations, présentes dans les programmes des théâtres depuis une dizaine d’années, témoignent d’une volonté de créer du commun. Mais dans quelle mesure l’inclusion de spectateurs dans les processus dramaturgiques, qu’il s’agisse des phases de création ou de performance, peut-elle permettre d’activer une conscience de la force potentielle du faire ensemble et de son pouvoir de résistance culturelle ? Dans quelle mesure l’artiste peut-il passer du statut de délégué d’une

communauté à celui de partenaire dans la co-construction d’une expérience et d’un sens partagés ? Pour réfléchir à ces questions, ces journées prendront appui sur des réalisations concrètes, en particulier Occupation Bastille et By Heart de Tiago Rodrigues et Lettres non-écrites de David Geselson.

PROGRAMME

MARDI 7 JUIN - MSHS SUD-EST / SALLE DE CONFÉRENCE 031

14h-14h15 : Mot d’accueil - Agnès Jeanjean (MSHS Sud-Est) et Muriel Mayette (Théâtre national de Nice)

14h15-14h30 : Présentation du projet T2epic- Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault et Hanna Lasserre (Université Côte d’Azur)

14h30-15h30 : Rencontre avec Tiago Rodrigues (auteur, acteur, metteur en scène)

Pause

15h45-16h : « À partir de By Heart », retour d’expérience sur le séminaire dramaturgies et mises en scène du master Arts du spectacle - théâtre

16h-16h30 : Présentation et contextualisation d’Occupation Bastille – montage d’archives

16h30-17h30 : Échange avec Tiago Rodrigues et David Geselson autour des projets Occupation Bastille (2016) et By Heart (2013)

MERCREDI 8 JUIN - Théâtre national de Nice, SALLE DES FRANCISCAINS

9h30 : Accueil du public

9h45 - 10h15 : Mot d’accueil - Muriel Mayette (Théâtre national de Nice) et Jean-Paul Aubert (EUR CREATES)

10h15 - 10h30 : Présentation du projet T2epice Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault et Hanna Lasserre (Université Côte d’Azur)

10h30 - 11h15 : « Vers un théâtre écologique. Immersions et participations environnementales sur les scènes contemporaines », Eliane Beaufils (Université Paris 8)

Pause

11h30-12h15 : « Les deux formes du "tournant participatif" : démocratie du consensus vs démocratie agonistique », Bérénice Hamidi-Kim (Université Lyon 2)

Repas

13h30-14h30 : Table ronde avec David Geselson

15h-16h : Lecture des lettres issues de Lettres non-écrites de David Geselson par les étudiants en études théâtrales d'Université Côte d’Azur