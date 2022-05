Adresse : Chapelle de l'Humanité

Littérature et positivisme

Journées d'étude

Mercredi 15 et jeudi 16 juin - Chapelle de l'Humanité

Après « Positivisme et mouvements ouvriers » en 2018 et « Femmes et positivisme » en 2019, ces troisièmes journées d’études à la Chapelle de l’Humanité, d’abord prévues pour 2020, puis repoussées en raison de la situation sanitaire, se donnent pour objectif d’examiner les liens aussi étroits que disparates entre le positivisme d’Auguste Comte – et de ses disciples – et la littérature.



Auguste Comte a été un grand lecteur dans sa jeunesse avant de pratiquer, selon ses dires, à partir de 1838, une « hygiène intellectuelle » en bornant alors ses lectures à quelques chefs d’œuvre classiques et au bulletin de l’Académie des sciences. Sa culture est essentiellement encyclopédique et correspond à son ambition systématique. Néanmoins, la littérature prend une place considérable dans l’éducation et la philosophie positiviste.



La bibliothèque personnelle de Comte est actuellement conservée dans l’appartement-musée qu’il a occupé entre 1841 et 1857, rue Monsieur le Prince à Paris. La diversité des ouvrages que cette bibliothèque contient, l’ordre soigneux dans lequel le fondateur du positivisme les a placés mérite qu’on s’y arrête, d’autant que celle-ci a servi de base à la constitution d’un socle culturel commun universel appelé d’abord « bibliothèque du prolétaire » puis « bibliothèque positiviste ». La « poésie » – qui regroupe l’ensemble de ce que nous appelons littérature – occupe une section entière de cette bibliothèque idéale, preuve de son importance. Il serait toutefois bien réducteur de n’appréhender que cet aspect là des interactions, bien plus riches, entre le positivisme et la littérature. Car la philosophie d’Auguste Comte a également infusé les courants littéraires de son temps, de par les thématiques qu’elle aborde (la science, l’éducation, le travail, la religion, la société…) et qui constituent des sujets cruciaux pour la société industrielle. Elle a influencé plus ou moins positivement les auteur( e)s du XIXe et du début du XXe siècle, qui se sont prononcés, si ce n’est sur Comte directement, sur les problématiques abordées dans ses œuvres. Il existe même une « littérature positiviste », entre contes philosophiques, poésie et romans d’initiations, bien peu étudiée encore de nos jours. C’est donc tout naturellement que s’est imposée l’idée de ces journées d’études, tant les interactions entre littérature et positivisme, encore méconnues, sont appelées à devenir une source fertile de réflexions et de perspectives scientifiques encore à imaginer.



Programme



Mercredi 15 juin 2022



Présidence Annie Petit

(Université Paul Valéry Montpellier)



9h30 – Ouverture

Jean-François Braunstein (Université Paris I, Président de la Maison d’Auguste Comte)



10h00 – La « poésie » dans les bibliothèques d’Auguste Comte

David Labreure (Directeur du musée « La Maison d’Auguste Comte »)



10h30 – Comte, lecteur de Dante : la Divine Comédie positiviste

Manuel Gueux (École canadienne bilingue de Paris)



「11h15-11h30」Pause



11h30 – les « philosophes » du XVIIIe siècle vus comme « littérateurs » par Auguste Comte

Stéphanie Couderc-Morandeau (Nantes

Université /CNRS UMR 6297-DCS)



「12h15-14h00」

Présentation de la Chapelle de l’Humanité puis déjeuner



「14h00-17h30」

Présidence Dominique Iogna-Prat (CéSor / EHESS)



14h00 –Auguste Comte et la rhétorique

Laurent Clauzade (Université de Caen)



14h45 – Auguste Comte : « Poésie et Logique des images »

Michel Bourdeau (IHPST / CNRS)



「15h30-15h45」Pause



15h45 – Auguste Comte : une théorie littéraire ?

Alexandra Delattre (CéSor / EHESS)



16h30 – Les usages de la littérature par Emile Littré

Annie Petit (Université Paul Valéry Montpellier)



Jeudi 16 juin 2022



Présidence Alexandra Delattre (CéSor / EHESS)



9h30 – Les querelles autour des « mauvais » et des « bons » livres au XIXe siècle : le sort du positivisme

Nathalie Richard (Université du Mans, TEMOS CNRS UMR 9016)



10h15 – «Un cri superbe, impie et désespéré » : Louise Ackermann, poète positiviste

Yohann Ringuedé (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)



「11h00-11h15」Pause



11h15 – Zola au travail pour édifier la cité du futur

Dominique Iogna-Prat (CéSor / EHESS)



「12h-14h00」Déjeuner



「14h00-17h30」

Présidence et mise en perspective : Annick Louis (CéSor / Ehess)



14h30 – Aux marges du positivisme, l' »art révolutionnaire » chez Pierre Leroux

Armelle Le Bras-Chopard (Université Versailles Saint-Quentin)



15h15 – Dialogue sur les deux George : George Eliot et George Sand

Mona Ozouf et Michelle Perrot



「16h15」

Visite de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction

54, rue de Turenne, Paris 3e