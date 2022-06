Ce projet, qui a déjà donné lieu à une journée d'étude l'an dernier à l'Université de Lille, croise l’histoire formelle et figurative des animaux, l’histoire de la modélisation de la pensée, l’histoire des arts de la mémoire et les études diagrammatologiques. Il vise à explorer la manière dont des formes empruntées à l’imaginaire zoologique servent de matrices exégétiques et mnémotechniques dans des textes, des images et/ou des objets iconotextuels de l’Antiquité au xvie siècle. En se fondant sur des réflexions transversales et sur des études de cas, il s’agira de comprendre les raisons qui conduisent exégètes et mnémotechniciens à recourir aux animaux comme outils heuristiques et cognitifs, et de caractériser les occurrences de ce procédé en les replaçant dans leur contexte intellectuel, spirituel, épistémique, figuratif et littéraire.

Programme

22 juin 2022 | 9h-17h

23 juin 2022 | 10h-12h

Université Catholique de Louvain | Auditoire Socrate 20

Institut Supérieur de Philosophie (ISP) - Louvain-la-Neuve

PROGRAMME - 22 juin 2022 (matinée)

9h30 Ouverture

Ralph Dekoninck (GEMCA, UCLouvain)

9h45 Introduction de la journée

Naïs Virenque (GEMCA, UCLouvain)

FONCTION MATRICIELLE DES PARTIES ET CARACTERISTIQUES DES ANIMAUX

Présidence : Baudouin Van Den Abeele

(CEMR, UCLouvain)

10h15 Ailes de piété, ailes de courtoisie : du De sex alis cherubim d’Alain de Lille au Roman des eles de Raoul de Houdenc

Thibaut Radomme (USaint-Étienne, IHRIM)

11h00 Le “méta-bestiaire” de Merlin, ou l’animal prophétique comme matrice du sens dans le cycle en prose (XIIIe siècle)

Lise Fuertes (CPTC, Université Bourgogne Franche-Comté)

11h30 Le plumage rouge du Saint Esprit. La représentation de l’ara dans l’hymne Veni Creator Spiritus du livre d’Heures de François de France

Marie-Anne Dragon (sociAMM, ULB)

PROGRAMME - 22 juin 2022 (après-midi)

LES ANIMAUX ET LA MEMOIRE ARTIFICIELLE

Présidence : Antonella Sciancalepore

(CEMR, UCLouvain)

14h00 Exégèse visuelle et structuration mnémotechnique : de l’arbor à l’animal organisateur dans quelques diagrammes du bas Moyen Âge

Naïs Virenque (GEMCA, UCLouvain)

14h30 Les animaux matriciels dans les traités mnémoniques : organisation et signification de l’information

Clément Poupard (ASSA, UTorino / IHMC, ENS Paris)

15h45 Discussion collective

Modération : Ingrid Falque (GEMCA, UCLouvain)

16h30 Conclusions des deux journées d’étude

Antoine Paris (Ausonius, UBordeaux Montaigne)

PROGRAMME - 23 juin 2022

CONFERENCE PLENIERE

10h00 Le paon et le phénix. Signification et imaginaire de deux oiseaux extraordinaires entre Antiquité et Moyen Âge

Raphaël Demès (IRHiS, ULille)

12h00 Clôture des deux journées