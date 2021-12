Adresse : Yverdon, Hôtel de la Prairie

Comme en 2016 et 2018 lors des journées sur l'historiographie et sur les transferts culturels qui avaient rencontré un vif succès, cinq spécialistes des Lumières (philosophie, histoire, histoire de l'art, littérature : 2 invités et 3 enseignants CUSO) interviendront sous forme d'une conférence en alternance avec cinq présentations de projet de thèses par des doctorants. Les doctorant-e-s présenteront l'avancée de leurs recherches sur les plans des sources, de la grille analytique, des méthodes et de l'écriture. Ils pourront y exposer le contenu d'un chapitre ou y présenter le balisage effectué d'un fonds d'archive dépouillée. Ce type de rencontre permet aux doctorant-e-s de faire connaître leurs travaux dans un cadre collectif et critique en brisant avec l'isolement qu'implique la recherche en sciences humaines (chaque présentation sera suivie d'une discussion sur le projet avec les conférenciers invités, les professeurs et les doctorant.e.s). Le mentorat sera bouclé par une table ronde pour nouer plus fortement les échanges intellectuels entre les doctorant-e-s et les personnalités invitées. La thématique spécifique de la journée sera choisie au plus près des centres d'intérêt des doctorant.e.s.

Programme

9h00 Accueil des participant.e.s

9h30-10h30 Conférence de Nathalie Kremer (maître de conférence en langue et littérature française à l'université Paris-Sorbonne) :

La critique d’art de Diderot

10h30-10h45 Pause café

10h45-11h45 Marina Léoni (unige) :

La "théorie des climats" au XVIIIe siècle. Esthétique, théorie, histoire.

11h45-12h45 Noémie Rochat Nogales (unil) :

Réécritures du récit de la création du monde au tournant des Lumières (1780 - 1815)

12h45-14h00 Repas de midi

14h00- 15h00 Olinda Testori (unige) :

Pour une histoire des accidents au siècle des Lumières. Circonstances, morbidité et réponses institutionnelles. Les périls urbains à Genève (fin XVIIe siècle - début XIXe siècle)

15h00-16h00 Clarissa Yang (unige) :

Violences et masculinités sous la République de Genève sous l'Ancien Régime: normes, comportements et imaginaire social (XVIIe - XVIIIe siècles).

Organisateur(s)/trice(s)

Prof. Béla Kapossy, UNIL

Prof. François Rosset, UNIL