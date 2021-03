Université Bordeaux Montaigne et Université Littoral Côte d'Opale

Journées d’étude internationales

La Fabrique des récits médiévaux (XIIIe-XVIe siècles)

Bordeaux

Mercredi 12 mai 2021

Visioconférence

9h00 Accueil

Introduction



9h30-10h45 – Session 1

9h30 Véronique Winand (Fondazione Ezio Franceschini), « Sur la genèse des ‘troisième’ et ‘quatrième’ versions du Tristan en prose »

10h00 Sophie Lecomte (Université de Namur), « Dieu le veulle parcroistre en honneur autant que je le vouldroye : à propos des scènes courtoises dans Guy de Warwick en prose »

10h30 Discussion

10h45 Pause



11h15-12h30 – Session 2

11h15 Yosra Ferchichi (Université Paris-Sorbonne IV), « Des ‘ecriptures’ au livre imprimé dans Les angoysses douloureuses qui procedent d’amours d’Hélisenne de Crenne »

11h45 Françoise Fery-Hue (Ancien Ingénieur de Recherche au CNRS, affecté à l’IRHT, UPR 841), « Allégorie et politique dans l’écriture d’un poème "bourguignon" : le Livre des trois dames »

12h15 Discussion

12h30 Déjeuner

14h30-16h15 – Session 3

14h30 Adrien Quéret-Podesta (Institut d’Études Slaves de l’Académie Polonaise des Sciences, Poznań), « Langue, style et mise en forme dans les chroniques hongroises médiévales »

15h00 Priscilla Mourgues (Université Bordeaux Montaigne), « Pratiques de la répétition dans les récits viatiques du Livre des Merveilles (manuscrit BnF, fr. 2810) »

15h30 Delphine Demelas (Aberystwyth University), « Je vous chanteray commencement et fin. Le manuscrit cyclique et son influence sur la composition des textes épiques tardifs (XIVe -XVe siècle) »

16h00 Discussion

16h15 Conclusion

Boulogne-sur-Mer

Jeudi 10 février 2022

Centre universitaire du Musée

14h00 Accueil

14h30 Ouverture

14h50-16h00 – Session 1

14h50 Christelle Fairise (Membre associée du LEM, UMR 8584), « Poétique de la Saga des deux apôtres Jean et Jacques (Codex Scardensis, SÁM 1, c. 1350-1370, Islande) »

15h20 Marco Maulu (Université de Sassari), « Le cycle d’Huon de Bordeaux : du manuscrit BNU, L.II.14 de Turin au manuscrit BnF, fr. 1451. Le cas d’Esclarmonde »

15h50 Discussion

16h00 Pause

16h30-18h00 – Session 2

16h30 Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto), « On the dispositio of the Portuguese Livro de Linhagens do Deão »

17h00 Maria Colombo Timelli (Università degli Studi di Milano), « Tables des matières et structure du livre : le Dialogus creaturarum (XIVe siècle) et ses traductions françaises »

17h30 Stefania Cerrito (Università degli Studi internazionali de Rome), « La collection de petits livres illustrés de Romain Morin (1530 1533) »

18h00 Discussion



Vendredi 11 février 2022

Centre universitaire du Musée

9h30 Accueil

10h00-11h45 – Session 3

10h00 Martina Crosio (Università degli Studi di Milano), « La Vie en quatrains de saint Josse par Jean Miélot »

10h30 Justine Dockx (Université Polytechnique des Hauts-de-France), « Étude de la mise en page d’Anseÿs de Gascogne, mise en prose de David Aubert (manuscrit 9, Bruxelles, KBR) »

11h00 Grace Baillet (Université Littoral Côte d’Opale), « Michel Le Noir et Guerin de Montglave : le rôle des parenthèses dans les premiers imprimés »

11h30 Discussion

11h45 Déjeuner

14h00-15h10 – Session 4

14h00 Sergio Cappello (Università di Udine), « La fabrique des romans médiévaux au XVIe siècle »

14h30 Thibaut Radomme (Université de Fribourg), « Arcs narratifs et thématiques dans la Vie de saint Louis de Jean de Joinville : les modes de pensée médiévaux comme principes de structuration textuelle »

15h00 Discussion



15h10 Pause



15h40-16h50 – Session 5

15h40 Elisabetta Barale (Università degli Studi di Torino), « Une étude diachronique des procédés de structuration du Roman des deduis »

16h10 Kathy M. Krause (Université de Missouri-Kansas City), « Mise en recueil et mise en image du Pseudo-Turpin : un regard diachronique sur la réception de la chronique »

16h40 Discussion

16h50 Conclusion

Organisatrices :

Grace Baillet (ULCO) et Priscilla Mourgues (UBM)

Comité scientifique :

Maria Colombo Timelli, Professeur à l’Università degli Studi di Milano, Langue et littérature françaises du Moyen Âge

Jean Devaux, Professeur à l’Université du Littoral Côte d’Opale, Littérature française du Moyen Âge et de la Renaissance

Nadine Henrard, Professeur à l’Université de Liège, Littérature française du Moyen Âge

Danièle James-Raoul, Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne, IUF, Langue et littérature du Moyen Âge

Avec le soutien de :

Université Bordeaux Montaigne, UR 4593 CLARE

Université Littoral Côte d'Opale, UR 4030 HLLI.