Journée d’hommage et études pour Annarosa Poli – 28 avril 2022



À l’occasion du Centenaire de la naissance d’Annarosa Poli, grande pionnière des études sandiennes et également spécialiste du rôle et de l’image de l’Italie dans l’Europe romantique, une Journée est organisée à Vérone en son honneur, le 28 avril prochain. A côté des hommages des autorités et des représentants des organismes qu’elle a créés et des associations sandiennes, des ‘relectures’ de certaines de ses œuvres seront présentées par ses collègues au niveau international.



Programme



10h00 - Adresses de bienvenue et hommages des autorités



Anna Bognolo, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere



Corrado VIOLA, Dipartimento di Culture e Civiltà



Emanuele KANCEFF (Università degli Studi di Torino, Président de la Fondation), L’héritage: la «Fondazione Annarosa Poli – George Sand e il mondo»



Franco PIVA (Università degli Studi di Verona), Les trente ans du C.R.I.E.R. (Centre de Recherche sur l’Italie dans l’Europe Romantique)



Brigitte DIAZ (Université de Caen), Hommage des Amis de George Sand à Annarosa Poli



Béatrice DIDIER (ENS-Ulm), Annarosa



Pause



Paolo VALERIO (Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia), Un pensiero per Annarosa



Giuseppe LORENZINI (Fondazione Annarosa Poli), Annarosa Poli: un ‘faro’ per i suoi studenti



Marisa BAUCHAL (AUF - Verona), Annarosa Poli e l’Associazione Universitaria Francofona di Verona



Annalisa BOTTACIN (Università degli Studi di Trieste), In Memoriam - Il "Journal" di Delacroix visto da Annarosa Poli



*



15h00 – Une grande chercheuse : Annarosa Poli





Allocution de M. François REVARDEAUX, Consul Général de France à Milan



Mary RICE DE FOSSE (Bates College), Hommage de la George Sand Association à Annarosa Poli



Catherine MASSON (Wellesley College), Pour faire entendre la voix d'Annarosa Poli: lecture d'extraits de son article George Sand et l’opéra italien



Isabelle NAGINSKI (Tufts University), Annarosa Poli: Triomphes et difficultés de la biographe



Pause



Nicola PASQUALICCHIO (Università degli Studi di Verona), Dietro il sipario: Annarosa e il teatro di George Sand



Valentina PONZETTO (Université de Lausanne), La Venise de Sand. Sur les pas de Casanova avec Musset … et Annarosa Poli



Laura COLOMBO (Università degli Studi di Verona), 2015: la flamme brille toujours



Discussion, et la parole au public pour d’autres souvenirs…



Conclusions

*

La journée aura lieu en présentiel et sur Zoom :



https://univr.zoom.us/j/89786741519?pwd=YnlTVXJkQ0dZQ2VGRUhBVGU2R2RUdz09



ID réunion: 897 8674 1519 Passcode: 985557.