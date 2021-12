"J’ai défendu l’idée que l’exil peut engendrer de la rancoeur et du regret, mais aussi affûter le regard sur le monde" Edward Said dans son texte introductif à ses Réflexions sur l’exil

Une journée d’études portant sur le thème "Seuils de l’exil" se tiendra le vendredi 10 décembre 2021 à l’université Paris 8 (Maison des sciences de l'homme, salle 408)

Cette journée est organisée de manière collective par des doctorantes et doctorants de diverses équipes (FabLitt et TransCrit notamment) rattachés à l’Ecole Doctorale Pratiques et théories du sens de Paris 8, dont 3 lauréats et lauréats du Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE).

Pré-inscription à l’événement à envoyer à l’adresse : seuilsdelexil@gmail.com

Pour plus d’informations sur le programme Scientifiques en Exil promut par Paris 8 : https://www.univ-paris8.fr/-Scientifiques-en-exil-

Programme

9h : accueil des participants

9h20 : présentation de la journée (Theombogü, Solène Méhat, Augustin Leroy)

9H30-11H : L’HOSPITALITÉ AMBIGUË (Modérateur : Augustin Leroy)

LES UNIVERSITAIRES EXILÉS, ENTRE HOSPITALITÉ, SOLIDARITÉ ET VULNÉRABILITÉ

Engin Sustam (Paris 8, PAUSE)

LA PRATIQUE D’HOSPITALITÉ SÉLECTIVE DE LA MAISON DES JOURNALISTES À PARIS

Veli Pelhivan (EHESS)

HOSPITALITÉS ÉPHÉMÈRES : QUAND LE SPECTACLE S’INVITE DANS LE CAMP

Sophie Lacombe (Paris-Nanterre)

11h-11h30 : pause-café

11H30-13H : SOLITUDE DE L’EXIL (Modérateur : Theombogü)

LES RELATIONS BI-FACE AU SEUIL DE L’EXIL :

DE LA DOUBLE POSITION D’APPARTENANCE ET DE NON-APPARTENANCE

Svitlana Kovalova (Paris 8)

L’IMPOSSIBLE PASSAGE DE FRONTIÈRES DANS TRAVERSÉES DE MAHMOUD B. MAHMOUD

Sana Jaziri (cinéaste)

EXILE, THE END OF DEMOCRACY, LONELINESS : NOTES ON BRAZIL

Marcia Tiburi (Paris 8, PAUSE)

13h-14h30 : pause déjeuner

14H30-16H : TRADUCTION

(Modératrice : Solène Méhat)

QUELLE(S) LANGUE(S) POUR LE RÉCIT D’EXIL ?

LE CAS DU ROMAN AUTOBIOGRAPHIQUE D’ELVIRA DONES, DASHURI E HUAJ [AMOUR ÉTRANGER] Lola Sinoimeri (Paris 8)

INTRADUISIBLES ET MALENTENDUS AU SERVICE DE L’HOSPITALITÉ.

PRATIQUES DU TRADUIRE AU SEIN DES DISPOSITIFS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES TRANSCULTURELS EN SANTÉ MENTALE Guillaume Wavelet (Paris-Nanterre)

ÉLÈVES ALLOPHONES NOUVELLEMENT ARRIVÉS EN FRANCE. PENSER UNE HOSPITALITÉ SANS GLOTTOPHOBIE

Matthieu Marchadour (université de Rennes 2 et Alger 2)

16h-16h30 : pause-café

16h30-18h : discussions et pot